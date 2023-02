Koninklijke kiekjes: de eerste foto’s van de verliefde Oranjes

We vieren vandaag de liefde met 21 eerste foto’s van nieuwbakken Oranje-koppels. Want hoe spannend het ook is om aan volk en vaderland te worden voorgesteld als aanstaande prins of prinses, aan de arm van je geliefde vergeet je dat natuurlijk zo weer. En dat leidde tot bijzondere en onbewaakte kiekjes, dwars door drie generaties heen.

Juliana en Bernhard – de man van haar dromen

Dat het geen liefde op het eerste gezicht was voor Bernhard is welbekend, maar wat was prinses Juliana gelukkig toen ze in 1936 (ze was toen ‘al’ 27) haar prins aan haar landgenoten mocht voorstellen. Charmeur Bernhard poseerde gewillig mee. Pas later werden de barstjes in hun relatie zichtbaar.

Prinses Juliana en prins Bernhard tijdens rondrit ter viering van hun verloving, 1936. Beeld Nationaal Archief

Juliana en Bernhard tijdens verlovingsfeestelijkheden, 8 september 1936. Beeld ANP / Benelux Press

Prinses Juliana met haar verloofde prins Bernhard, september 1936. Beeld Nationaal Archief

Juliana en Bernard gezamenlijk op een tandem tijdens hun verlovingstijd in de tuin van Paleis Noordeinde. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Schimmelpenningh/Simon E. Smit

Margriet en Pieter – een ongehoorde verloving

Trouwen met een burgerjongen? Dat doe je als prinses niet. Zo dacht in elk geval prinses Beatrix erover toen haar zus Margriet in maart 1965 met de doodgewone Pieter van Vollenhoven kwam aanzetten. Gelukkig had het stel mama Juliana aan hun zijde en ging ook Beatrix snel om toen ze de burgerjongen beter leerde kennen.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven poseren bij paleis Soestdijk tijdens de bekendmaking van de verloving. Pieter van Vollenhoven revalideerde op dat moment na een ski-ongeval. Beeld Nationaal Archief

Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet, gemaakt kort voor de verloving, maart 1965. Beeld Nationaal Archief

Portret prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, 10 maart 1965. Beeld ANP / ANP

Beatrix en Claus – gesnapt voor de aankondiging

Het had nog even geheim moeten blijven, maar in mei 1965 werden prinses Beatrix en ‘goede vriend’ Claus von Amsberg hand in hand gefotografeerd in de tuin van kasteel Drakensteyn. Op 28 juni werd de toekomstige prins voorgesteld aan het grote publiek en konden we eindelijk goed zien hoe verliefd de twee waren.

De eerste paparazzifoto, gemaakt door John de Rooy, van prinses Beatrix samen met Claus von Amsberg in de tuin van kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, 1mei 1965. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Prinses Beatrix en Claus von Amsberg in de tuin van Drakensteyn, enkele dagen voordat hun verloving officieel wordt aangekondigd, 1965. Beeld Nationaal Archief

Prinses Beatrix stelt haar verloofde Claus von Amsberg voor, Soestdijk 28 juni 1965. Beeld ANP / ANP

Officiële verlovingsfoto van prinses Beatrix en Claus von Amsberg in de witte eetkamer op Paleis Soestdijk. Nederland, Baarn, juli 1965. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Ton Nelissen

Maurits en Marilène – de eersten van de nieuwe generatie

Prins Maurits was met zijn 29 jaar echt niet zo’n jonkie meer, toch was hij in november 1997 het eerste kleinkind van Juliana en Bernhard dat zich verloofde. Tijdens de studie in Groningen was de vonk overgeslagen met Marilène van den Broek, de dochter van oud-politicus Hans van den Broek, en vijf jaar later was het nog steeds dik aan. Ze zetten direct de toon voor de verlovingsfoto’s die zouden volgen, want dit was hoe de nieuwe generatie poseerde: losjes en verliefd.

Een koninklijke kus van prins Maurits voor zijn kersverse verloofde Marilène van den Broek op de trappen van paleis Het Oude Loo, 29 november 1997. Beeld ANP / ANP

Verloving Prins Maurits met Marilene van den Broek, 29 november 1997. Beeld ANP

Bernhard en Annette – gewoon doorwerken

Ze woonden al een tijdje samen op een woonboot en wilden absoluut geen koninklijke poespas. Een verlovingsaankondiging, tja die moest er natuurlijk wél komen. In maart 2000 was het zover. Prins Bernhard en Annette Sekrève wilden gewoon trouwen en doorwerken buiten de familiebusiness om. Dat hebben ze ook altijd gedaan, al kwam er wel snel óók een gezin.

Verlovingsaankondiging prins Bernhard jr, en Annette Sekreve, 11 maart 2000. Beeld ANP / ANP

De kus, 11 maart 2000. Beeld ANP / ANP

Constantijn en Laurentien – in de wachtrij

Ze hielden omwille van Willem-Alexander en Máxima een slag om de arm met hun trouwdatum, maar uiteindelijk waren prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst die twee ruim voor met een huwelijk in mei 2001. Terecht ook trouwens: de twee waren al vijf jaar samen toen ze zich in december 2000 verloofden.

Prins Constantijn en zijn verloofde Laurentien Brinkhorst beantwoorden vragen van de pers, na het bekendmaken van de verloving. 16 december 2001. Beeld ANP / ANP

Prins Constantijn poseert met zijn aanstaande bruid, Laurentien Brinkhorst, koningin Beatrix en prins Claus. 16 december 2000. Beeld ANP / ANP

Willem-Alexander en Máxima – Argentijnse flair in het koningshuis

Er schijnt best wat onrust tussen koningin Beatrix en prins Willem-Alexander aan vooraf te zijn gegaan, maar toen Máxima Zorreguieta in maart 2001 werd voorgesteld als de verloofde van kroonprins Willem-Alexander, was het zichtbaar gezellig tussen de lovebirds en hun (schoon)ouders.

Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, Máxima Zorreguieta en prins Claus poseren op paleis Noordeinde in Den Haag na de bekendmaking van de verloving. 30 maart 2001. Beeld ANP / ANP

Verloving prins Willem Alexander en prinses Máxima, 30 maart 2001. Beeld Getty Images

Friso en Mabel – een aanstaande met criminele contacten

Toen prins Friso in juni 2003 zijn verloofde Mabel Wisse Smit presenteerde, was er nog niets aan de hand, maar al snel na de aankondiging ontstond er een ware rel – Mabelgate. Dat ging over Mabels banden met het criminele circuit. De aanstaande prinses zou tussen 1989–1990 bevriend zijn geweest met drugsbaron Klaas Bruinsma. De affaire liet zijn sporen na op hun verlovingsgeluk, dat staat vast. Uiteindelijk bleken ze echt een prachtige match, tot zijn overlijden op 12 augustus 2013, nadat hij op 17 februari 2012 onder een sneeuwlawine terechtkwam tijdens de jaarlijkse wintersportvakantie in Lech.

Verlovingsaankondiging Friso en Mabel, 30 juni 2003. Beeld ANP / Benelux Press

Pieter-Christiaan & Anita én Floris & Aimée – duo-aankondiging

Je kunt je voorstellen dat je je eigen moment wilt om te shinen, maar de twee jongste zoons van Margriet en Pieter kozen een andere weg: op 25 februari 2005 kondigden zij samen aan dat ze verloofd waren. Het was een gezellige boel bij Paleis Het Loo, met vier stralende verloofden die uitgroeiden tot twee prachtige Oranje-paren.