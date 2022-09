Koninklijke kiekjes: de innige band tussen Máxima en haar moeder María

Feliz cumpleaños voor María del Carmén! Zij wordt vandaag (8 september) 78 jaar en viert dat vermoedelijk in Buenos Aires, waar ze als enige van haar gezin (haar zoons vlogen uit naar Wenen en de andere kant van Argentinië, dochter Inés leeft niet meer) nog altijd woont. Tot grote spijt van koningin Máxima, zo zoemt in Nederland al jaren rond. Zij zou dolgraag willen dat haar moeder haar koffers pakt en naar Den Haag verhuist. Zo innig is de band, ondanks die enorme afstand. En ondanks hun typische moeder-dochterverleden, vol meningsverschillen.

Zo moeder María, zo dochter Máxima

In Nederland zien we María maar zelden. Niet omdat ze hier nooit komt, maar omdat ze zich als privépersoon door Den Haag beweegt. We zagen haar alleen ‘officieel’ tijdens bijvoorbeeld de doop van haar drie kleindochters en op grote verjaardagsfeesten waar groepsportretten werden gemaakt. En één keer op Prinsjesdag, in een jurk van haar dochter.

María draagt de jurk van haar dochter op Prinsjesdag 2018 en Máxima tijdens het staatsbezoek in het dorp Srinivasnagar in 2007. Beeld ANP

Zie dat gerust als een teken van hun sterke onderlinge band. Want dat wij als landgenoten de Zorreguieta’s eigenlijk maar zelden zien, betekent niet dat ze geen enorme rol spelen in de levens van Máxima, Willem-Alexander en de drie prinsessen.

Een paar maanden op Huis ten Bosch

Dat bleek maar weer in 2020, toen Willem-Alexander en Máxima bijna een week van huis waren voor een staatsbezoek aan Indonesië. Als gezelschap voor hun dochters hadden ze geregeld dat oma María invloog. Precies op dat moment sloeg de pandemie toe en kwam María vast te zitten in Nederland.

María en Jorge met Amalia in 2005. Beeld ANP / Benelux Press

Op Paleis Huis ten Bosch, dus dat kon slechter. Ze sleet naar verluidt meerdere maanden met haar dochter, schoonzoon en kleindochters. Geen probleem, meldde Willem-Alexander na haar vertrek. “Ik heb een schat van een schoonmoeder.” Máxima maakte duidelijk het eigenlijk wel jammer te vinden dat ze haar moeder weer moest inleveren. “Maar ze miste haar leven in Argentinië. We hebben een fantastische tijd samen gehad.”

27 mei 2022: het verjaardagsconcert ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van Máxima. Beeld Getty Images

Máxima was een vaderskindje

Dat was, zoals dat gaat met moeders en dochters, wel eens anders. Máxima groeit volgens iedereen die wel eens bij de Zorreguieta’s thuiskwam aan de Calle Uriburu op in een vrolijk, liefhebbend, maar streng gezin. Het vaderskindje botst vooral als tiener flink met haar moeder.

Máxima met haar ouders (circa 1980) Beeld ANP / Argenpress

13-jarige Máxima in 1984 Beeld ANP

María houdt van orde en structuur, Máxima is een chaoot van wereldklasse. Bovendien is ze ‘een paar kilo te zwaar’, zeker binnen het ideaalplaatje in Argentinië. En dat botst. Uit het boek Moederland van Marcia Luyten: ‘Zit rechtop. Eet netjes. Ruim je kamer op. Eet niet zoveel. Kam je haar. Maak je huiswerk. Blijf van de chocolade af. Speel gitaar. Vouw je kleren op.’ Je zou van minder recalcitrant worden.

María del Carmen en Jorge Zorreguieta, de ouders van Máxima Beeld Getty Images

Máxima en haar ouders Beeld Getty Images

Strenge (schoon)moeders

Maar uiteindelijk bleek het wel een uitstekende voorbereiding op de rest van Máxima’s leven. Schoonmoeder Beatrix schijnt namelijk nóg strenger te zijn dan María. Nu Máxima zelf moeder is, zou ze de strikte orde en ijzeren discipline van haar moeder extra zijn gaan waarderen. En zelf ook her en der inzetten om haar eigen trio prinsessen in het gareel te houden. Want zij mogen zich van hun moeder vooral ‘niet te veel als prinsessen gedragen’.

Familie bij de doop van Alexia in 2005 Beeld Getty Images

Beatrix, María en Jorge in 2007 Beeld Getty Images

De meiden schijnen trouwens zelf ook dól te zijn op María, die als oma het opvoeden meer aan haar dochter overlaat en vooral haar warme en lieve kanten laat zien aan Amalia, Alexia en Ariane. Grootste klacht van haar kleindochters: ze vinden dat ze hun oma te weinig zien. Vanuit Den Haag zou María regelmatig de vraag krijgen of ze niet alsnog de overtocht naar Nederland wil maken. Ze weet in elk geval dat ze welkom zou zijn.