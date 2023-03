Koninklijke kiekjes: de leukste foto’s van Nederlandse royals op de fiets

Ditmaal: de leukste foto’s van royals op de fiets.

Hoewel de leden van het koningshuis een eigen chauffeur hebben en altijd vervoerd kunnen worden in de meest luxe auto’s, zijn ze niet vies van een eindje fietsen. Soms pakken koning Willem-Alexander en koningin Máxima gewoon de fiets, net als prinses Beatrix vroeger wel deed. En dat kun je zien op onderstaande foto’s uit de oude doos.

22 september 1993. In zijn functie van beschermheer van de Vereniging Hollandsche Molen stelt prins Claus in het Zuid-Bevelandse Waarde de herbouwde standerdmolen De Hoed in gebruik. Op de fiets! Beeld Nationaal Fotopersbureau