Prinses Amalia heeft dit jaar vrijaf gehad, prinses Alexia heeft al sinds half juni geen les meer in Wales en vrijdag krijgt ook prinses Ariane dan eindelijk zomervakantie. Dat betekent dat de Oranjes zeer vermoedelijk al vrijdag richting hun Griekse vakantievilla vertrekken voor weken vol fun in the sun.

Koningin Juliana en prins Bernhard tijdens hun zomervakantie in Porto Ercole, Italië. 1965 Beeld Nationaal Archief, CC0

Het is een zomerverblijf dat we nooit hebben kunnen bewonderen, want de Nederlandse pers is er niet welkom. Omdat het daar ‘niet geschikt is voor een grote groep persfotografen’, is het officiële verhaal. Maar ook omdat koning Willem-Alexander net als zijn moeder Beatrix niet dól is op het idee de media mee te vragen op zomervakantie. Haar Italiaanse villa in Toscane ging dan ook nogal anders de geschiedenis in dan die van Juliana en Bernhard.

Willem-Alexander in zwemvest, 1973 Beeld Nationaal Archief, CC0

De Heineken stond altijd koud

L’Elefante Felice aan de Italiaanse kust was niet het eerste Oranje-vakantiehuis. Dat was De Ruygenhoek van Wilhelmina, in de duinen bij Scheveningen. Maar de Gelukkige Olifant was wel het eerste internationale én het beroemdste vakantiehuis.

Bernhard en Juliana kochten het plekje in 1959 van de Italiaanse prins Alessandro di Borghese in de hoop er een rustige plek te vinden om vakantie te vieren met hun dochters. Het groeide uit tot een plek waar drie generaties Oranjes van genoten, tot aan Willem-Alexander en zijn broers aan toe.

Porto Ercole, Italië - 26 juli: Prinses Beatrix op vakantie met haar verloofde Claus von Amsberg. Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

Het was een plek waar vrienden over de vloer kwamen (Freddy Heineken bijvoorbeeld, er werd ook altijd Heineken geschonken). Waar het uitzicht op de Tyrreense Zee je aan alle kanten overspoelde. En waar het binnen en buiten de witgepleisterde dikke muren die 24 kamers en een eigen boothuis herbergden altijd goed toeven was. Beatrix en haar zussen kwamen er met hun eerste serieuze liefdes en later hun kinderen. Na haar aftreden verbleven Juliana en Bernhard er soms maandenlang. Na zijn dood werd het verkocht en uiteindelijk gesloopt.

Niet zo legendarisch

Al was er toen al lang een nieuwe Oranje-villa in Italië. Beatrix keek het kunstje af bij haar ouders en greep in 1977 haar kans toen ze van een bevriende wijnfamilie een vervallen boerderij op een lap grond in het Toscaanse Tavernelle kreeg aangeboden. Ze liet het renoveren tot een prachtverblijf met 22 kamers, een wijnkelder, een zwembad en een eigen tennisbaan, waar de familie naast de zomervakantie trouwens ook nog altijd Pasen viert.

Koninklijke familie op vakantie in het zomerverblijf ‘De Gelukkige Olifant’ in Porto Ercole (Italië), 4 augustus 1966 Beeld Nationaal Archief, CC0

Toch werd Rocca dei Draconi (vernoemd naar kasteel Drakensteyn) nooit zo legendarisch als De Gelukkige Olifant. Precies zoals Beatrix het graag wilde. Draconi was bedoeld voor privémomenten. Ze ging er naartoe na de begrafenis van prins Claus. Het is haar toevluchtsoord, al jaren. Er werden wel mondjesmaat fotosessies gehouden sinds ze in 1980 koningin werd en in Toscane zomerde. Maar erg blij werd de nieuwbakken koningin daar niet van. Dat heeft ze aan haar zoon doorgegeven, blijkt wel als hij in 2011 in Tavernelle naar zijn perfecte vakantie wordt gevraagd. “Mijn ideale vakantiedag? Nou, om tien uur staat de pers op de stoep.”

De koninklijke familie is op vakantie in Porte Ercole, Italië, 17 juni 1973 Beeld Nationaal Archief, CC0

Bijzondere momenten in Tavernelle

De laatste foto’s uit Tavernelle stammen alweer uit 2011, vlak voor Willem-Alexander koning werd. Toch heeft hij nog een aantal bijzondere momenten meegemaakt in Tavernelle. De eerste zomervakantie van prinses Amalia bijvoorbeeld. En zijn eerste zomer met Máxima, in 1999. De twee werden toen zowel in Tavernelle als Porto Ercole gespot. Een maand later werd in Nederland eindelijk bekend hoe de vriendin van Willem-Alexander heette en was het over en uit met het oude leven van Máxima in New York.

PORTO ERCOLE - Prins Willem-Alexander en zijn broer Friso dobberen in zeilbootjes bij de vakantievilla ' de Gelukkige Olifant ' , waar de familie de zomervakantie doorbrengt.ANP PHOTO ROYAL IMAGES KOEN SUYK Beeld ANP / ANP

Zelf gooien Willem-Alexander en Máxima het, misschien wel juist vanwege de privacy, over een heel andere boeg. In 2012 kochten ze een villa in het Griekse Kranidi, ver van de Italiaanse jeugdherinneringen van de bijna-koning. De zomerfotosessie? Die wordt nu gewoon thuis afgewikkeld. Foto’s zoals uit de jeugd van Willem-Alexander en Beatrix, zwemmend in de Italiaanse zee, in bootjes en bij zwembaden, hebben we van Amalia, Alexia en Ariane nooit gezien.

Italië - Koninklijke familie op vakantie in Toscane. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, zijn vrouw prinses Máxima en hun kinderen 6 juli 2006 Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

Jammer, maar niet onlogisch. Gelukkig hebben we de oude foto’s nog. En trakteren WA, Máxima en de meiden ons wel graag op andere leuke koninklijke kiekjes.