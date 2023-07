Koninklijke kiekjes: de Oranjes zijn niet dol op wandelen (en déze Europese royals wel)

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag, aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse, gaan we op zoek naar royals op wandelschoenen.

Ieder zijn eigen hobby en sport. In Nederland mogen we dan dól zijn op wandelen (met de Nijmeegse Vierdaagse - met of zonder asfaltbenen - toch wel als summum), ons koningshuis is ogenschijnlijk minder enthousiast. We zien Willem-Alexander, Máxima en hun voorgangers maar zelden op stoere stappers de natuur in gaan. Terwijl het toch altijd zo’n leuk fotomomentje is.

Op loafers het bos in

In 2021 kwam koningin Máxima nog volop in het nieuws toen ze aan de start van het streekbezoek aan Limburg verscheen op torenhoge hakken. Hoe zou ze de boswandeling later in het programma gaan doen? Op loafers, zo bleek een paar uur en een schoenenwissel later. Niet wat haar gemiddelde landgenoot zou aantrekken voor een kiezelpaadje, maar Máxima is dan ook niet de gemiddelde Nederlander.

Koning en Koningin brengen streekbezoek aan Noord-Limburg op 21 mei 2021 Beeld NL Beeld

Het legde maar weer eens bloot wat we eigenlijk al wel wisten: de Oranjes zijn geen wandelfanaten, of toch in elk geval niet in het openbaar. Zelden zien we ze op ‘verstandig schoeisel’ de paden en lanen op gaan voor het oog van de fotografen. Privé doen ze dit natuurlijk wel eens, bijvoorbeeld in het enorme park dat hun woonpaleis Huis ten Bosch omringt.

Dr. Livingstone, I presume

Op officiële momenten gaan ze eigenlijk alleen in het Caribisch deel van het koninkrijk op echt wandelproof. Dat leverde begin 2023 dit fijne Dr. Livingstone-momentje op Aruba op...

...maar in 2021 ook al dit fijne parkbezoek van prinses Beatrix op Curaçao.

Prinses Beatrix in 2021 op Curaçao. Beeld NL Beeld

Beatrix kreeg het wandelen niet bepaald met de paplepel ingegoten, want haar moeder, koningin Juliana, was meer van het fietsen.

Koningin Juliana met prinses Christina achterop de fiets en de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet op de fiets, 1952. Beeld © Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

De Scandinaviërs kunnen het wel

In andere Europese koningshuizen is dat wel anders. Zoals je zou verwachten laten de Scandinavische royals zich graag van hun sportieve en natuurminnende kant zien. Prinses Victoria zien we elk jaar wel ergens een hike doen...

Kroonprinses Victoria en haar hond Rio tijdens een wandeling in het Garphyttan Nationaal Park buiten Orebro, Zweden op 22 april 2022 Beeld NL Beeld

...en ook de Denen en Noren grossieren in dit soort plaatjes. Zoals kroonprinses Mary van Denemarken op casual tijdens een natuurdagje...

…en hier de Noorse koningin Sonja op wandeltrip in 2012.

Noorse koningin Sonja op wandeltrip over Matmora in 2012. Beeld Det Knorse Kongehus

Wandelende Windsors

Het zijn echter de Windsors die de wandelkroon spannen. Zij lijken stuk voor stuk dol op wandeltochten door hun veelzijdige thuisland. Will en Kate zien we regelmatig op stevige stappers (of haar Penelope Chilvers-laarzen die ze al sinds 2004 heeft en waarop ze in 2016 zelfs een heuse berg in Bhutan beklom)…

De hertog en hertogin van Cambridge komen aan in Paro Taktsang op 15 april 2016. Beeld NL Beeld / Goff photos

…koningin Elizabeth kon je bij haar Schotse kasteeltje Balmoral altijd uittekenen op haar wellies…

Koningin Elizabeth ll bezoekt de Royal Windsor Horse Show op 11 mei 2012. Beeld BrunoPress/goffphotos

…en koningin Camilla trekt, net als Máxima, graag de natuur in met haar grote liefdes, hondjes Beth (foto) en Bluebell.

Camilla ziet er, in tegenstelling tot onze koningin Máxima, wél helemaal vierdaagseproof uit. Niet superkoninklijk. Wel heel leuk.