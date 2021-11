Koninklijke kiekjes: dít staat er in het boekje over prinses Beatrix uit 1955

De populaire schrijfster Hella S. Haasse was 37 en moeder van twee dochtertjes toen ze in 1955 Portret van prinses Beatrix schreef. Net als Claudia de Breij nu met prinses Amalia, en Renate Rubinstein destijds met Willem-Alexander, sprak Haasse een paar keer met de kroonprinses aan de vooravond van haar 18e verjaardag en schreef een dun boekje met weinig anekdotes (jammer!) en veel beschouwelijke karakterschetsen (prachtig!).

Hella over het uiterlijk van Beatrix

‘... een meisje in een witte overhemdblouse en een grijze rok. Zij heeft een rond, nog kinderlijk gezicht, met volle wangen, een gave huid, een kleine goed gevormde mond. Als zij lacht, en dat doet zij vaak, gul en aanstekelijk, zie je vooral de boven-voortanden, die wat groter schijnen dan de rest. Grijsgroenblauwe ogen, waarmee zij guitig en plagerig maar ook zeer koel, doordringend en scherp taxerend kan kijken. Blond golvend kort haar, zoals veel Hollandse meisjes het dragen, en stevige capabel uitziende handen. Zij heeft een rechte houding, daardoor lijkt zij langer dan zij in werkelijkheid is.’

Beatrix, 1955

Hella over haar gesprekken met Beatrix

‘Zij praat levendig en vlug, draait haar hoofd heen en weer, sluit soms even de ogen, een karakteristieke trek, beweegt met haar handen. Zij neemt vlot de leiding, springt van de hak op de tak zonder dat het gesprek verward wordt. Tijdens dit schijnbaar zomaar praten peilt zij de ander, steekt zij haar voelhorens uit, om de sfeer af te tasten naar elementen die haar vertrouwen kunnen inboezemen. Tegelijkertijd overwint zij al sprekend eigen bevangenheid. Vindt zij aanknopingspunten, dan geeft zij zich plotseling met een minimum aan reserve, dan breken behoefte aan contact en aangeboren vermogen om dat contact tot stand te brengen dóór. Zij is erbij betrokken, zij gooit zich erin.’

Koningin Beatrix, op het gala-diner in het paleis op de Dam in Amsterdam bij haar 18e verjaardag

Hella over die nerveuze Beatrix

‘Een portret zou incompleet zijn, als daarin niet verwerkt werd de manier waarop zij, terwijl zij met beheerste stem in goed gekozen bewoordingen spreekt, nerveus een dunne zwarte armband om haar pols laat draaien.’

Beatrix tegen de schrijfster: ‘U wist mijn vertrouwen te winnen’

De prinses was heel blij met het boekje. Jaren later zou Beatrix tegen Hella Haasse zeggen: “Het waren bijzonder prettige contacten waarin u mijn vertrouwen wist te winnen. Dat vertrouwen is sindsdien blijven bestaan.”

Koninginnedag 1988

Zien: het tv-portret dat Hella maakte over de vijftigjarige Beatrix

Dat Hella Haasse niet meer stuk kon bij Beatrix, bleek in 1988. Toen Beatrix 50 jaar werd, maakte Hella Haasse een tv-portret van de koningin. Beatrix, koningin is nog altijd te zien op YouTube, echt een aanrader met mooie privébeelden en interessante gesprekken over het koningschap en gezinsleven.

Hella S. Haasse, Portret van prinses Beatrix, is nog altijd te koop (Querido € 6,99)

Portret van prinses Beatrix

Schrijfster Hella Haasse en prinses Beatrix zijn altijd bevriend gebleven