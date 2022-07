Zon, zee, zeevruchten en… ouzo. De Oranjes zitten de komende weken lekker in hun eigen villa in het Griekse Kranidi. Tien jaar geleden aangeschaft als een cadeau voor henzelf nadat hun Mozambikaanse droom uiteenspatte. Het is de plek waar Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane grotendeels onbespied zichzelf kunnen zijn. Maar ook een plek die op Nederlandse bodem flink in het nieuws is geweest.

Koninklijke Kiekjes: dit wil je weten over de Griekse villa van de Oranjes Beeld ANP

Vervelend bijsmaakje aan Griekse villa

Vooral de afgelopen paar jaar was het raak. Eerst in de zomer van 2020, toen een vakantiekiekje uitlekte waarop ons koningspaar niet genoeg afstand hield van een restauranteigenaar. Daarna in het najaar van dat jaar, toen de Oranjes tegen het advies van Mark Rutte om thuis te blijven in toch naar Griekenland vlogen en een dag later met hangende pootjes terugkeerden (dochters Amalia en Alexia zelfs nóg een paar dagen later). Er was een televisie-excuus, er was imagoschade en ineens had Griekenland een vervelend bijsmaakje gekregen.

Den Haag, 21-10-2020, Paleis Huis ten Bosch: koning Willem-Alexander en koningin Máxima boden hun excuses aan voor hun vakantie naar Griekenland. Beeld BrunoPress/Poolbeeld

Daar ging de PH-GOV

Fast forward naar vorige week. De Oranjes hebben er een paar ontzettend drukke werkmaanden opzitten en vertrokken begin juli met hun drie meiden weer naar Griekenland, nu zonder restricties en moeilijkheden. Dat moet lekker hebben gevoeld.

Officieel maken de Oranjes nooit iets bekend over hun zomervakantieplannen. Maar dat een uurtje nadat prinses Ariane schoolvakantie kreeg de PH-GOV, het overheidsvliegtuig, van Schiphol naar Athene vertrok, spreekt natuurlijk boekdelen.

Uitgelekte details

De Nederlandse pers is niet uitgenodigd om mee te reizen. Waar Beatrix en Juliana dat nog wél deden bij hun vakantiehuizen, is de Griekse villa écht helemaal privé. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we niets weten van het landgoed daar aan de baai van Doroufi. Sinds de Oranjes het in 2012 voor € 4,5 miljoen kochten, is er flink wat aan vertimmerd en zijn er via werklui en Griekse insiders best wat details uitgelekt.

Een greep: het stulpje beschikt over drie verdiepingen en twee gastenhuizen. Er zijn twee zwembaden, legio terrassen, een eigen tennisbaan, een privéstrand en een eigen aanlegsteiger voor de boot van de koning. Het ligt op circa 4000 vierkante meter grond. En Amalia, Alexia en Ariane mogen vaste prik vriendjes (Amalia’s gefluisterde liefde Isebrand werd er vorig jaar gekiekt door Griekse media) en vriendinnen meenemen. Willem-Alexander: “Ze bepalen zelf wie ze meenemen en misschien vragen ze ons om af en toe niet aanwezig te zijn.”

Amalia en Alexia kwamen een paar dagen later terug uit hun Griekse villa dan hun ouders. Beeld ANP / Robin Utrecht

O, en hondje Mambo is ook gewoon weer mee. Die werd vorig jaar voor het eerst gespot op uitgelekte vakantiefoto’s van de koninklijke familie, lekker loungend op de boot. De labradors van de Oranjes zijn nog nooit in Griekenland gespot, dus die blijven óf binnen in de airco, óf lekker op Huis ten Bosch.

De PH-GOV, het nieuwe Nederlandse regeringsvliegtuig waar de Oranjes mee naar Griekenland vliegen. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

De BFF’s op bezoek

Zelf krijgen WA en Máxima ook regelmatig vrienden op bezoek. BFF’s Theo en Mariska Dietz bijvoorbeeld. Hij is de man achter kledingmerken O’Neill en Brunotti, zij is de interieurontwerpster die Huis ten Bosch onder handen nam. Hier poseren de vriendinnen gewillig voor de camera van de eigenaar van hun favoriete restaurant Orloff op het eiland Spetses.

Daar zijn alle Oranjes wel eens op de gevoelige plaat vastgelegd en dineren ook de bekende buren van de koning en koningin graag. Denk bijvoorbeeld aan de Griekse royals met wie Willem-Alexander en Máxima een hechte band hebben en die ze mogelijk Kranidi ooit getipt hebben. Het is niet de meest toeristische Griekse plek, ideaal voor wie ongezien vakantie wil vieren.

Even geen e-mails

In de omgeving is in elk geval genoeg te doen. De eilandjes Spetses en Hydra zijn favoriet bij onze koningin, die ook graag eens gaat shoppen in Athene. Er wordt veel gezwommen, veel gelezen, en de e-mail van de koning blijft altijd onbeantwoord tot hij weer terug is.

Waar wél tijd voor is, is een vriendelijk wedstrijdje onderling. Met zeilen bijvoorbeeld, zo onthulde Amalia in het boek van Claudia de Breij: ‘In Griekenland doen we vaak wedstrijdjes, een race tegen papa. Ieder een eigen bootje en dan volle bak. Want we zijn erg competitief in onze familie.’

In de wetenschap dat niemand in Nederland er iets van te zien krijgt, is dat pas écht vakantie, voor ons koningspaar. We wensen ze een fijne, schandaalvrije vakantie toe.