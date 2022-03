Koninklijke Kiekjes: een ongehoorde koninklijke verloving

Een burgerjongen in de Nederlandse koninklijke familie. Die kenden we nog niet in de jaren zestig. Het bleek een gouden greep. Direct bij de verrassingsaankondiging van de verloving van prinses Margriet en haar Pieter al, want landgenoten stonden in Baarn letterlijk in de rij om ze te feliciteren. Maar ook op de lange termijn, want dit jaar vierden de twee hun smaragden jubileum. “Ons huwelijk werd gezien als een fout”, aldus Pieter van Vollenhoven. “Maar het is en blijft de beste fout die ik ooit heb gemaakt.”

Verlovingsfoto Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven, 1965. Beeld © RVD

Geruchtenmolen

Het was een drukke dag, die woensdag in maart 1965. Prinses Beatrix kwam ’s ochtends aan op Schiphol na een bezoek van 18 dagen aan Suriname en de Nederlandse Antillen. Vanuit daar reed een deel van de verzamelde pers in één streep door naar paleis Soestdijk waar ‘een aankondiging’ op de planning stond. De geruchtenmolen zei al dat het ging om de verloving van prinses Margriet. Het Leidsch Dagblad (op dat moment een hofleverancier van royal nieuws omdat Beatrix en Margriet in de stad studeerden) zou het nieuws de volgende dag publiceren. Dus moest er een aankondiging komen, en snel.

En ja hoor: op het paleis troffen fotografen een stralende prinses (net 22), op de voet gevolg door een wat ongemakkelijk rond hobbelende student (25) met een wandelstok en gips om zijn op wintersport gebroken enkel. Met in hun kielzog een trotse koningin Juliana, die vierkant achter haar dochters keuze voor de rechtenstudent bleek te staan. Ze was, zo zou Pieter jaren later bevestigen, één van de weinigen op dat moment.

Prinses Margriet en Mr Pieter van Vollenhoven. Op 10 maart 1965 wordt de verloving bekendgemaakt. Het huwelijk zal op 10 januari 1967 in Den Haag worden voltrokken. Beeld ANP / ANP

Een mus trouwt niet met een mees

Het was namelijk ongehoord, een prinses die met een burgerjongen trouwde. Trouwen deed je met mannen met een adellijke titel, liefst uit het buitenland zodat er in eigen land niet te veel informatie over ze te vinden was. Hoe anders was het met Pieter uit Schiedam. “Mijn schoonouders hadden zeer moderne opvattingen”, zou Van Vollenhoven er in 1999 over zeggen. “Volgens hen moest het mogelijk zijn dat hun dochter met een Nederlander zou trouwen. Mijn ouders vonden dat een mus niet met een mees moest trouwen. Ze begrepen het wel, want zij vonden de prinses ook heel aardig. Maar in hun hart vonden ze het ook fout.”

Zo ging het ook aan het hof, alle moderne opvattingen van het koningspaar ten spijt. Van Vollenhoven zelf stelt dat de dreiging van het krantenartikel over hun romance de boel in een stroomversnelling bracht. De verloving zou eigenlijk op de lange baan worden geschoven, heeft hij altijd volgehouden. Hij moest eerst afstuderen, zijn dienstplicht vervullen en een baan zoeken. “Toen was men in de heilige veronderstelling: dat gaat zo lang duren, dan is het over en uit.”

Prinses Margriet verloofd met de heer Pieter van Vollenhoven. Beeld ANP / ANP

10 januari 1967: Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Beeld © RVD

Kritiek verstomd

Ze bleken een langere adem te hebben en ook wel te móeten hebben: hun grote dag liet nog bijna twee jaar op zich wachten. Eerst was grote zus Beatrix aan de beurt, die zich weliswaar twee maanden later verloofde maar als troonopvolger wél voorrang kreeg. Zij trouwde op 10 maart 1966 met Claus, Margriet en Pieter waren op 10 januari 1967 aan de beurt, dit jaar dus precies 55 jaar geleden.

Vanaf dat moment is alle kritiek vanzelf verstomd. Pieter werd, mede door het gebrek aan een prinsentitel, heel populair in Nederland. De twee kregen vier zoons en uiteindelijk elf kleinkinderen. En bleken een uitstekende match voor een lang, gelukkig huwelijk. Margriet in 2017 tegen Blauw Bloed: “We hebben een heleboel dingen gemeen, maar we hebben ook een heleboel dingen die we apart doen. Mijn grootmoeder zei weleens dat het belangrijk is om af en toe vakantie van elkaar te nemen en iets voor jezelf te doen.”