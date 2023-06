Koninklijke Kiekjes: Eloise van Oranje (vandaag 21) begon haar twenties knallend

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Met vandaag, op haar 21e verjaardag, het veelbewogen afgelopen jaar van gravin Eloise in woord en beeld.

Claudia Witteveen Brunopress

Een heuse badpakkenrel, een ambassadeurschap bij een beautygigant, een handje rode lopers, heel wat reizen en een eigen grachtenpand. Het was een veelbewogen eentwintigste levensjaar voor Eloise van Oranje. De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien stond meer en meer in de spotlights. En niet meer alleen via haar eigen Instagram en TikTok.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ELOISE (@eloisevanoranje) op 5 Jun 2023 om 1:31 PDT

Gravinfluencer

Dat is toch waarmee ze ooit bekend werd: social media. Als dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, kleindochter van prinses Beatrix, nichtje van koning Willem-Alexander en nicht van Amalia, Alexia en Ariane, wisten heel veel mensen wel van het bestaan van Eloise af. Sinds de gravin in augustus 2018 als eerste Van Oranje een openbaar Instagram-account startte, werd ze veel zichtbaarder voor de buitenwereld.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ELOISE (@eloisevanoranje) op 5 Jun 2023 om 1:31 PDT

Het bleek een gouden zet voor de dan nog middelbare scholier, inmiddels student aan de hotelschool. “Ik denk dat mensen het best leuk vinden om te zien dat ik een normaal meisje ben”, vertelde Eloise in 2020 aan het Jeugdjournaal tijdens haar eerste interview. Er zouden nog veel meer interviewmomenten volgen, want Elo groeide uit tot een socialmediaster. Een ‘gravinfluencer’, de titel die voor haar is uitgevonden.

Vijfde in de lijn van troonopvolging

Het afgelopen jaar liet ze op Instagram (vooral in selfies én Instagram Stories, die na 24 uur weer verdwijnen) stevig van zich horen. Net als op haar TikTok-account, waar ze eigenlijk liever filmfragmenten uit haar leven deelt. Van typische influencer-dingen zoals unboxings (gratis toegestuurde producten uitpakken), GRWM’s (get ready with me, waarbij ze haar make-up voor de camera doet) en vraaggesprekjes (met een cameo van zusje Leonore zelfs!) tot reisverslagen, dansjes, haar look voor Koningsdag en eigenlijk alles wat een twintiger maar bezighoudt.

Haar content is iets privater dan haar concullega’s zonder beroemde familie, al figureerden Constantijn en Laurentien ook wel eens in een filmpje.

Koningshuis anno 2020: pic.twitter.com/NeMhnAPIkX — Chiem Balduk (@ChiemBalduk) 14 november 2020

Verder is Eloise van Oranje in alles een normaal meisje. Eentje die weliswaar vijfde in de lijn van Nederlandse troonopvolging is, na haar drie nichtjes en haar vader. Al zei ze zelf al eens dat die troonopvolgingstoestanden ‘echt letterlijk niks’ voor haar betekenen.

Rode lopers en tv-ophef

Zoals dat tegenwoordig gaat met socialmediasterren, werden ook voor Eloise het afgelopen jaar de spotlights feller en feller. Dat vertaalde zich bijvoorbeeld in de nodige showbizzuitjes. Ze stond in vlammend rood en gewapend met een cocktail op de rode loper van de Roast van Famke Louise. Liep in een jurk van haar moeder Laurentien het Televizier-Ring Gala binnen. En ging als date van haar moeder mee naar de première van De grote Sinterklaasfilm, waarin prinses Laurentien een rolletje had.

AMSTERDAM, 06-10-2022 , Koninklijk Theater Carre57ste Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carre, Amsterdam. FOTO: Brunopress/Patrick van EmstOp de foto: Gravin Eloise van Oranje Beeld Brunopress/Patrick van Emst

En dan waren er de optredens in televisieprogramma’s nog, waarvoor Eloise in het verleden al wel vaker te porren bleek. Dit jaar scoorde ze haar eerste langdurige televisieklus in Het perfecte plaatje op reis en reisde ze met onder andere Rick Brandsteder, Leonie ter Braak en Tatum Dagelet af naar Zuid-Afrika om foto’s te schieten. Een uitgelezen kans om haar persoonlijkheid een beetje te laten zien...

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door RTL (@rtl.nl) op 5 Jun 2023 om 1:38 PDT

...maar ook het programma dat haar het middelpunt maakte van een ware televisierel. Dat ze in een badpak poseerde in de eerste aflevering van het programma zorgde voor veel ophef, en daarna op heel veel steun, onder meer van diverse BN’ers. Wie nog nooit van Eloise gehoord had weet nu wél wie ze is, zou je haast zeggen, zo breed werd het door heel Nederland besproken.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Vandaag Inside (@vandaaginside) op 5 Jun 2023 om 1:41 PDT

Bye bye pizzeria

Om de Insta-roem is het Eloise heus niet te doen, want ze studeert nog en heeft ook geen plannen om van social media haar beroep te maken. Hoewel ze haar bijbaantje bij een pizzeria inmiddels wél heeft opgezegd en ze sinds dit jaar ook verhuisde naar een ander grachtenpand, ingericht met de hulp van een interieurstylist en alles. Helemaal studentikoos is het niet, maar ook niet volledig professioneel. Eloise in de podcast Dunc & Co: “Wat ik later wil doen weet ik echt nog niet. Socials zijn heel leuk, maar ik zie het nu nog niet als werk.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ELOISE (@eloisevanoranje) op 5 Jun 2023 om 1:41 PDT

Daar kwam misschien een tikje verandering in sinds L’Oréal in februari aan de bel trok. Eloise is hun nieuwste ambassadeur, wat vooralsnog inhoudt dat ze video’s maakt waarin ze producten van het merk gebruikt en dat ze soms wordt uitgenodigd voor een tripje naar Parijs.

Gave projecten

Reislustig is Eloise zeker, zoals het een hotelschoolstudent betaamt. Sinds haar twintigste verjaardag legde ze tripjes vast naar Parijs (voor L’Oréal, maar ook naar Disneyland met broertje Claus-Casimir en zusje Leonore), Zuid-Afrika (voor Het perfecte plaatje), Japan (met mama Laurentien), Mallorca en New York (met vriendinnen).

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ELOISE (@eloisevanoranje) op 5 Jun 2023 om 1:42 PDT

Deels wordt het allemaal mogelijk gemaakt door haar influencerschap (Eloise heeft 377.000 volgers op Insta en 232.000 op TikTok). Dat was en is echter niet de insteek. Eloise: “Ik ben mijn Instagram-account nooit begonnen met de intentie om er iets belangrijks of groots mee te doen. Ik had ook nooit verwacht dat ik hiermee zulke gave projecten zou kunnen doen. Het is echt een droom.”

Op naar een knaller van een nieuw levensjaar!