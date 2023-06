Koninklijke kiekjes: Internationale Selfiedag, alle royal selfies verzameld!

Ooit was het not done om royals om een selfie te vragen, maar ook de koningshuizen moeten met hun tijd mee. En dan is een selfie nog altijd een stuk veiliger dan meedoen aan, zeg, een TikTok-filmpje. Dus poseren de royals tegenwoordig lustig erop los. Met elkaar, solo én met fans. En dwars door alle generaties heen.

Een selfie van Amalia met hondje Mambo, uit het boek van Claudia de Breij. Beeld RVD

Ingeburgerd

Ons eigen koningshuis loopt wat dat betreft zeker niet achter. Al jaren nemen zij tijdens Koningsdag uitgebreid de tijd om te poseren met landgenoten langs de route, van koning Willem-Alexander tot prinses Ariane. Ook Constantijn en Laurentien en de neven van de koning doen hieraan graag mee. Bij hen thuis is de selfie al net zo ingeburgerd als bij ieder ander. Lees: zij hebben allemaal tieners in huis.

Koning Máxima tijdens Koningsdag 2023. Beeld ANP / EPA

Koning Willem-Alexander maakt een selfie op de Grote Markt tijdens de eerste dag van het staatsbezoek aan België, 2023. Beeld ANP / ANP

Waar de Oranjes nog een stapje verder in gaan dan bijvoorbeeld het Britse koningshuis, is zélf selfies delen via hun Instagram. Een tribunemomentje van het koningspaar, kiekjes van Máxima en Amalia met hun nieuwste hondenliefde Mambo en Amalia met Claudia de Breij bij wijze van aankondiging van het boek over de prinses; het wordt allemaal gedeeld. Amalia is er duidelijk sterker in dan haar ouders, zoals die dingen gaan. Maar ze doen het mooi wel.

Nooit de rug toekeren

Zulke foto’s hebben we van Charles, Camilla, Will en Kate nog niet gezien, al worden zij en plein public ook steeds scheutiger met selfiemomentjes. Jarenlang was het in Groot-Brittannië uit den boze. Dit kwam vooral door koningin Elizabeth, die een hekel aan selfies bleek te hebben en mensen ‘liever in de ogen wilde kijken’. Niet dat zij altijd de kwaadste was hoor, haar gevoel voor humor nam vaak tóch de overhand.

Het grootste koninklijke bezwaar tegen selfies was dat het nóóit de bedoeling was om de koningin de rug toe te keren. Tja, dan wordt het natuurlijk lastig. In 2017 hoorden we nieuwkomer Meghan nog aan fans vertellen dat ze niet mocht poseren voor selfies. Sindsdien hebben de Windsors dat toch wel wat losgelaten. En Meghan en Harry daar in Californië natuurlijk helemaal.

Selfie van Harry en Meghan Beeld Netflix

Make-uploos

Het verschil tussen privéselfies en selfies tijdens het werk is duidelijk zichtbaar onder de royals. Hierin grossieren de Oranjes dan weer niet. Kregen we van het afstuderen van prinses Alexia in Wales van ons koninklijk huis alleen een braaf trio-kiekje, de Spaanse royals (ook aanwezig, omdat prinses Leonor tegelijk met Alexia klaar was aan het UWC Atlantic College) trakteerden op een fijne selfie.

Selfie van Letizia, Felipe en hun dochters in Wales Beeld Casa Real

Koningin Rania van Jordanië poseert op haar Instagram ook gretig met haar kinderen. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen zijn evenmin bang voor een (make-uploos) privémomentje. Dit geldt ook voor de lesser-known royals van Groot-Brittannië, zoals Williams nichtjes Eugenie, Beatrice en Zara Philips.

Daarin heeft ons koningshuis nog wel een weg te gaan dus. Al doet de jonge generatie, met natuurlijk Eloise en Claus-Casimir en hun openbare Instagram-accounts voorop, echt goed haar best. Op naar Selfie Day 2024!