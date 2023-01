Koninklijke kiekjes: Juliana en Bernhard - koude bruiloft, kil huwelijk

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Met vandaag een throwback naar 7 januari 1937, toen prinses Juliana trouwde met haar Bernhard. Morgen alweer 86 jaar geleden...

Claudia Witteveen Nationaal Archief

Het heeft zo zijn voor- en zijn nadelen om te trouwen op 7 januari 1937. Het weer is onbetrouwbaar en de kou kruipt geheid door je bruidsjurk heen, maar het zorgt ook voor een heerlijke dosis warmte en liefde in een koude maand. Zeker in het staartje van een economische crisis die Nederland dan al jaren in zijn greep heeft.

Staatsieportret prinses Juliana en prins Bernhard, 7 januari 1937. Beeld Nationaal Archief

Dat had prinses Juliana heel goed begrepen. Dus stapte zij op donderdag 7 januari 1937 in het huwelijksbootje met haar Duitse prins. Het werd een huwelijk dat letterlijk koud begon en ook kil bleef. Het zou wel het langste Oranje-huwelijk ooit worden.

Huwelijksfoto prinses Juliana en prins Bernhard met bruidskinderen, 7 januari 1937. Beeld Nationaal Archief

Beetje extra warmte

Er werd in Nederland, maar ook ver buiten onze landsgrenzen, enorm uitgekeken naar de royal wedding in zo’n barre tijd. Niet voor niets vertrokken er, volgens het Polygoonjournaal, honderdduizenden mensen naar Den Haag om het feestje mee te vieren.

Hier lacht het bruidspaar nog, maar erg liefdevol zou hun huwelijk - in ieder geval van zijn kant - niet worden. Beeld Nationaal Archief

Zij werden getrakteerd op een koude ochtend (en nacht, veel mensen namen toen ook al vroeg plaats langs de route), maar de storm van de dag ervoor was wonder boven wonder gaan liggen toen prinses Juliana als bruid uit de Gouden Koets stapte bij het stadhuis van de Hofstad.

Het bruidspaar in de inmiddels gepensioneerde Gouden koets, 7 januari 1937. Beeld Nationaal Archief

Fijn voor het bruidskapsel, maar op de kou was de prinses goed voorbereid: op advies van haar altijd praktisch ingestelde moeder Wilhelmina had ze een wollen borstrok onder haar bruidsjurk aangetrokken. Dat de jurk daardoor niet zo mooi viel (zo werd destijds bericht), zou ze voor lief hebben genomen voor dat beetje extra warmte.

De romantische glans was er snel af

Dat bleek achteraf wel een kernwoord in het huwelijk van de prinses... warmte. Want zo verliefd als zij was op Bernhard, op veel warmte kon ze van hem niet rekenen. Van het feit dat hij zich - voor hij haar vroeg - ook al met twee andere vrouwen probeerde te verloven, tot zijn gedrag tijdens hun maandenlange huwelijksreis: erg gezellig was het allemaal niet.

Trouwportret met Juliana’s moeder Wilhelmina (rechts), en Bernhards moeder baroness Armgard van Sierstorpff-Cramm (links), 7 januari 1937. Beeld Nationaal Archief

De twee vertrokken na hun grote dag die 7e januari in het geheim naar het buitenland voor een ware tour d’amour langs onder andere Wenen, Boedapest en Rome. Hun koffers lieten ze moedwillig naar een verkeerde locatie verschepen om de media te slim af te zijn. Ook zonder nieuwsgierige journalisten zou er echter een detail van hun huwelijksreis uitlekken dat de romantische glans toch een beetje van hun liefdesverhaal af haalde.

Prinses Juliana en prins Bernhard tijdens de intocht te Baarn na de huwelijksreis, 14 april 1937. Beeld Nationaal Archief

Uit een brief van een ooggetuige die de prins en prinses in het casino van Monte Carlo zag, bleek Bernhard maar weinig interesse te hebben voor zijn nieuwe echtgenote. “Hij is aller onhebbelijkst tegen haar, voor het oog van het publiek. Zij is vreselijk lief tegen hem, maar hij maakt geen notie en praat alleen maar met andere vrouwen. Hij mag dan een prins zijn, een heer is hij niet.”

Burgerlijk huwelijk prinses Juliana en prins Bernhard, in het Haagse stadhuis, donderdag 7 januari 1937. Beeld Nationaal Archief

De geboorte van Beatrix

Dat het geen ultiem huwelijksgeluk was, werd in de jaren daarna nog veel vaker duidelijk, maar in 1938 werd wel hun eerste dochter Beatrix geboren en de troonopvolging gegarandeerd. En de twee bleven de rest van hun levens getrouwd, 67 jaar maar liefst, voor ze in 2004 allebei overleden. Dat is voorlopig nog wel even een Oranje-record, met Margriet en Pieter (deze week 56 jaar and counting) op de tweede plek.

50-jarig huwelijksjubileum van prinses Juliana en prins Bernhard, 30 April 1987. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Tot de dood ons scheidt dus, in voor- en tegenspoed. Het is een andere vorm van romantiek dan we tegenwoordig nastreven, maar ze verwarmden er in 1937 veel harten mee.