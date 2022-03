Koninklijke Kiekjes: Lech 1972, 50 jaar terug in de tijd

De Oranje-wintersportvakantie in Lech is niet uit de Nederlandse geschiedenisboeken weg te denken, omdat de familie daar al sinds de sixties jaarlijks de sneeuw opzoekt, een traditie die werd gestart door Juliana en Bernhard. Daar was het ook dat prins Friso tien jaar geleden zijn noodlottige ongeluk kreeg. Én er komen al sinds jaar en dag de leukste royal foto’s uit het skioord rollen.

5 maart 1972: Beatrix, Claus en de drie prinsjes op wintersport in Lech. Beeld Nationaal Archief

Een wel geplaatst sleetje

Elk jaar weer kijken we reikhalzend uit naar de nieuwste foto’s van ons koningspaar en hun meiden (en een generatie eerder van ons koningspaar en hun jongens), maar met ingang van 2022 wordt die traditie doorbroken. Voorlopig geen jaarlijkse fotosessie meer in Lech. Gelukkig hebben we de foto’s nog. Die van exact vijftig jaar geleden bijvoorbeeld, begin maart 1972.

Ook toen al reisde er Nederlandse pers af naar Lech om knusse, witte plaatjes te schieten. Met drie prinsjes die nog nét te jong waren om echt recalcitrant te zijn. En een goedlachse prinses Beatrix en prins Claus die ook altijd zichtbaar genoten van hun vakantie. Een wel geplaatst sleetje erbij, een paar lieve glijertjes, niets meer aan doen.

5 maart 1972: Willem-Alexander heeft het duidelijk naar z'n zin! Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

5 maart 1972: Alle prinsjes op ski's, v.l.n.r. Willem-Alexander, Constantijn en Johan Friso. Daarachter een skileraar, prinses Beatrix en prins Claus. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

5 maart 1972: Een bijna vierjarige Willem-Alexander op zijn ski’s. Beeld Nationaal Archief

5 maart 1972: Claus leert Willem-Alexander skiën, maar valt zelf. Beeld Nationaal Archief

5 maart 1972: Beatrix met Johan Friso op ski’s. Beeld Nationaal Archief

Waarom op zoek gaan naar iets slechters?

Op deze archiefbeelden was Willem-Alexander nog nét vier, prins Friso was drie en prins Constantijn was twee. Prinses Beatrix zelf was hier trouwens 34, en prins Claus was 45. En ja, met drie zulke jonge jongens heb je het beredruk, dus er werd hier en daar wel een beetje hulp van een skileraar ingeschakeld. Dat was investeren in de toekomst, want skiën blijft een grote Oranje-hobby. Willem-Alexander, Máxima en Ariane staan er deze week ook gewoon weer op de latten. “Waarom zou ik op zoek gaan naar iets slechters?”, zei de koning ooit in een interview over zijn redenen om jaar in jaar uit terug te keren naar Lech.

For old times’ sake

Dit jaar vlogen Willem-Alexander, Máxima en Ariane (Amalia loopt op krukken en verblijft elders in Lech en Alexia heeft geen voorjaarsvakantie op haar school in Wales) wederom met het regeringsvliegtuig PH-GOV, dat afgelopen vrijdagmiddag naar Innsbruck afdaalde. Vroeger reisden de Oranjes steevast per trein vanuit Baarn naar het Oostenrijkse. Toen was vliegen nog geen gemeengoed.

2 maart 1972: Prinses Beatrix met Constantijn op de arm, prins Claus en Willem-Alexander staan klaar om uit te stappen. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

2 maart 1972: Prinses Beatrix met Willem-Alexander en zijn rode koffertje zijn als eersten uitgestapt. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

2 maart 1972: Willem-Alexander kan de fotograferende pers wel waarderen, prins Claus ziet het lachend aan. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

2 maart 1972: Prinses Beatrix met Constantijn en Johan Friso - geholpen door een conducteur - stappen als eersten uit. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Willem-Alexander koestert zulke warme herinneringen aan Lech dat hij in 2013, vlak voordat hij koning werd, besloot met Máxima en de A’s for old times’ sake nog één keer per trein richting het wintersportoord te reizen. Daar zouden de prinsessen destijds speciaal om gevraagd hebben, ze waren nieuwsgierig hoe dat zou zijn. De NS10 (het koninklijk rijtuig van de NS) werd dat voorjaar aan de Alpen Express gekoppeld en daar gingen ze, net als op de foto’s van vijftig jaar geleden uitgezwaaid door de Nederlandse pers.

15 februari 2013: Willem-Alexander, Máxima, Amalia, Alexia en Ariane vertrekken met de trein vanuit Amsterdam richting hun vakantiebestemming in Oostenrijk. Beeld © RVD

Duurt een uurtje of veertien, maar dan heb je ook wat. Wie vliegt is sneller, maar voor traditie valt zo af en toe ook iets te zeggen. Nu maar hopen dat de aloude fototraditie ook vanzelf weer een keer terugkeert.