Koninklijke kiekjes: Pieter en Margriet dansen al 41 jaar op het NAF Ball

Het waren galatechnisch magere jaren voor prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Normaal gesproken vliegen ze als beschermpaar van de Netherland-America Foundation (NAF) elke november naar New York voor een chic bal. Dat zat er de afgelopen twee jaar niet in. Dit jaar wél: vrijdag 18 november melden de twee – die dit jaar 55 jaar getrouwd zijn – zich weer op ‘hun’ dansvloer. En dat levert altijd de leukste foto’s op van het lieve stel.

De openingsdans van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven tijdens het galadiner van de Netherland-America Foundation (NAF), 11 juni 2022 te Apeldoorn. Beeld BrunoPress/Bernard Rubsamen

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven genieten met volle teugen op de dansvloer in de stallen van Paleis het Loo. Beeld BrunoPress/Bernard Rubsamen

De Nederlandse versie van het gala vond plaats op het terrein van de koninklijke stallen van Paleis het Loo, 11 juni 2022. Beeld BrunoPress/Bernard Rubsamen

De eerste dans

De twee zijn al sinds het allereerste NAF Ball in 1981 de guests of honor en mogen traditiegetrouw vrijdag het bal openen met de eerste dans. Tot vorig jaar heette dit gala overigens het Peter Stuyvesant Ball, een naam die niet meer door de beugel kan gezien het slavernijverleden van die laatste Nederlandse koloniaal bestuurder van Nieuw Amsterdam (nu New York).

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven op het allereerste NAF Ball in 1981 in New York. Beeld ANP / Zuma Press USA - Keystone historical archive collection

Stralende prinses Margriet op het bal in New York in 1989. Beeld ANP / Benelux Press

Die openingsdans hebben ze geoefend, lieten ze vorig jaar weten in een video die op het bal werd afgespeeld. Toen besloten ze last minute tóch niet naar New York af te reizen vanwege de pandemieperikelen. Gelukkig hebben we sinds 2019 een Nederlandse versie van het bal, dit jaar gehouden in de Koninklijke Stallen van Het Loo. Dus danstechnisch zijn de twee helemaal bij.

Op de dansvloer, openingsdans prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in de Koninklijke Stallen van paleis Het Loo@PietervVol @koninklijkhuis pic.twitter.com/NKKdDz19Fl — RoyalBlog NL (@royalblognl) 11 juni 2022

Perfect beschermpaar

De Netherland-America Foundation bestaat al sinds 1921 en werd onder meer opgericht door Franklin D. Roosevelt, later president van de Verenigde Staten en de peetvader van prinses Margriet.

Bij de oprichting was ook een Van Vollenhoven betrokken: professor Cornelis van Vollenhoven, een ver familielid van Pieter. Dus een perfecter beschermpaar bestaat er niet, zou je zeggen. Zeker geen danslustiger, met Margriet die ook nog eens beschermvrouwe is van Introdans.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven op de 25ste editie van bal in New York, 17 november 2006. Beeld ANP / EPA

Aardige portemonnee

Het NAF Ball is eigenlijk niets anders dan een avond om fondsen te werven voor de stichting. Met de verzamelde dollars en euro’s worden onder andere studiebeurzen aangeboden aan studenten die vanuit de VS naar Nederland komen, en andersom.

Prinses Margriet op het bal in New York in 2006. Beeld ANP / EPA

In de praktijk komt het geld uit het Nederlandse bedrijfsleven en van in New York wonende Nederlanders met een aardige portemonnee. Wil je een avondje schouder aan schouder dansen met Margriet en Pieter, dan moet je sowieso 750 euro neertellen voor een ticket. Wil je een hele tafel boeken, dan ben je voor tien gasten minimaal 13.500 dollar kwijt. Maar het is dus voor het goede doel.

Mét tiara

En wees gerust: Margriet en Pieter stellen nooit teleur op zo’n gala-avond. Er wordt dus altijd gedanst (de foxtrot schijnt favoriet te zijn) en de prinses verschijnt altijd in een prachtige jurk mét tiara en juwelenpracht.

Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet dansend op het 35ste NAF Ball in New York, 18 november 2016. Beeld ANP / AFP

O, en de Van Vollenhovens wilden in het verleden nog wel eens hun zoons en schoondochters meenemen. Dus lijkt het een kwestie van tijd voor hun kleinkinderen een keer aan de beurt zijn om mee te gaan naar het Plaza Hotel, waar het bal dit jaar wordt gehouden.