Koninklijke kiekjes: prinses Beatrix huilt door haar eigen doop heen

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Op 12 mei 1938 werd prinses Beatrix gedoopt. Dat werd een uniek moment in de vaderlandse geschiedenis.

Claudia Witteveen Nationaal Archief

Zal ze zelf vandaag tussen de bedrijven door (ze opent de Nationale Molendag in Delft) de beelden ook nog even onder de neus gedrukt krijgen? Die waarop ze als klein baby’tje, nog geen drie maanden oud, heerlijk door haar eigen doopplechtigheid heen huilt? Het werd een historisch moment.

Doop prinses Beatrix in de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag, in aanwezigheid van o.a. Koningin Wilhelmina, prinses Armgard, prinses Alice van Athlone en koning Leopold III van België (peetvader van de dopelinge), 12 mei 1938 Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

Andere tijden

De doop van de prinses was namelijk de eerste die in Nederland gefilmd werd voor het Polygoonjournaal. Het gros van Nederland luisterde op de radio live mee met de dienst. Ook dat was voor het eerst. Want hoewel fotografie en radio in 1938 al wel gemeengoed waren, bleven koninklijke aangelegenheden tot dat moment ver van de ogen en oren van landgenoten. Toen Beatrix’ overgrootmoeder Emma en opa Hendrik in 1934 allebei overleden, zag of hoorde niemand iets van die diensten.

Maar er braken andere tijden aan. Tijden waarin je niet meer langs de route in Den Haag hoefde te staan om een kraaiend prinsesje in haar doopjurk te zien.

De krijsende Beatrix

Net als prinses Juliana werd prinses Beatrix naar haar doop gereden per Gouden Koets, met langs de vers gebezemde route honderden juichende landgenoten, volgens het Polygoon ‘gewapend met de meest vreemdsoortige zittingen’ om uren op de been te blijven.

In aanwezigheid van getuigen als koning Leopold van België, prinses Alice van Albany en natuurlijk koningin Wilhelmina doopte voormalig hofpredikant dominee Welter (88) de krijsende Beatrix. ‘Beatrix Wilhelmina Armgard, ik doop u in den naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes.’

Prinses Beatrix als dopelinge, 12 mei 1938 Beeld Fotocollectie RVD / Koninklijk Huis

Uit het stof

De prinses droeg dezelfde doopjurk die haar oma Wilhelmina en haar moeder ook ooit gedragen hadden bij hun doopplechtigheid. Later zouden ook prins Willem-Alexander en zijn drie dochters in dat jurkje gedoopt worden, ook allemaal met camera’s erbij.

Doop Willem Alexander , Prinses Beatrix met prins Willem Alexander in de armen en prins Claus bij vertrek Paleis Huis ten Bosch. Beeld Nationaal Archief / Fotocollectie Anefo

In de tussentijd zijn de doopplechtigheden van andere leden van het Koninklijk Huis steeds meer een privéaangelegenheid geworden, die vaak in de kapel van Paleis Het Loo in Apeldoorn plaatsvind. Maar reken maar dat het kleedje én de camera’s uit het stof worden gehaald als prinses Amalia straks een prinsje of prinsesje mag verwelkomen. En denk dan vooral nog even aan Beatrix, het prinsesje waarmee dat ooit allemaal begon.