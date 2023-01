Koninklijke kiekjes: prinses Margriet (80) koos altijd haar eigen weg (en met succes!)

Prinses Juliana met prinses Margriet als baby, 1943. Beeld Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

Margriet Francisca, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Biesterfeld werd geboren op 19 januari 1943 in de oorlogsjaren in Canada, won na terugkeer op Nederlandse bodem veel harten, trouwde als eerste Oranje met een doodgewone landgenoot en is nu, op haar tachtigste, nog steeds hard aan het werk voor de kroon. Met die burgerjongen nog altijd trouw aan haar zijde. Het levensverhaal van prinses Margriet leest in vogelvlucht als een sprookje, maar wel een waarvoor ze zelf hard heeft geknokt.

Prinses Margriet in Ottawa, Canada. Beeld Nationaal Archief

Altijd haar eigen weg

Zo kán het niet makkelijk zijn geweest om als tweejarige voet op Nederlandse bodem te zetten en gelijk een microfoon onder de neus geduwd te krijgen. Om nog eens drie jaar later te zien hoe je moeder koningin wordt, de vrouw die eigenlijk niets van decorum moest hebben. En om je langzaam te vereenzelvigen met het royal keurslijf dat er zeker in de jaren veertig, vijftig en zestig nog heel duidelijk was voor dochters van een koningin. Ook voor de tweede reserve.

Prinses Margriet wordt als tweejarige geïnterviewd door radioverslaggever Frits Thors. Beeld Nationaal Archief

Portret van prinses Margriet op haar 13e verjaardag, 19 januari 1956. Beeld ANP

Margriet, vernoemd naar de bloem die in de Tweede Wereldoorlog symbool stond voor het verzet, koos altijd haar eigen weg, ondanks al dat getrek aan haar. Het was haar eigen klein verzet. Zo ging ze na de middelbare school eerst een jaar naar Frankrijk om de taal te leren en zich te verdiepen in de kunstgeschiedenis. Ze koos voor een light-variant van een rechtenstudie in Leiden, om vooral wél van het studentenleven te kunnen genieten. En daar liep ze die leuke Pieter van Vollenhoven uit Schiedam tegen het lijf. Een jongen met wie ze van haar oudste zus Beatrix absoluut níet mocht trouwen, want stel je voor. Gelukkig dacht koningin Juliana daar anders over.

Margriets eerste dag als studente in Leiden, 3 september 1962. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven keren terug van een bezoek aan Canada. Op Schiphol werden zij verwelkomd door koningin Juliana, 9 oktober 1968. Beeld Nationaal Archief

Portret uit de late fifties, 1950. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Prinses Margriet verloofd met Pieter van Vollenhoven, 10 maart 1965. Beeld ANP / ANP

Prinses Margriet in haar woning, paleis Het Loo, 1968. Beeld Publiek Domein

Allergisch voor ‘oma’

Het was niet de eerste keer dat Margriet haar eigen pad koos, en het zou ook niet de laatste keer zijn. Zo slaagde ze als verloofde prinses voor de opleiding tot helpster eerste klas bij het Rode Kruis, waarna ze ook een tijdje aan de slag ging in ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort. Ook al was ze toen feitelijk al Eerste Reserve, omdat grote zus Irene haar rechten op de troon opgaf voor een huwelijk met Carlos Hugo van Bourbon-Parma.

Prinses Margriet neemt haar diploma Rode Kruis Helpster 1e klas in ontvangst, 28 juni 1966. Beeld ANP / ANP

De prinses wilde haar eigen passies ontwikkelen en nastreven. En deed dat, ook toen ze moeder werd van uiteindelijk vier zoons. Er volgden vier schoondochters en maar liefst elf kleinkinderen, maar ook daarin kiest Margriet haar eigen weg. “Ik ben een beetje allergisch voor het woord oma. Die weerstand komt uit de tijd dat ik in het ziekenhuis werkte. Tegen oudere vrouwen werd toen altijd gezegd: ‘Zo, omaatje, we gaan even uw temperatuur opnemen’. Ik kon daar heel slecht tegen, het klonk zo denigrerend.” De kleinkinderen noemen haar ‘nanna’.

Prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven, prins Maurits, prins Bernhard jr. en prins Pieter-Christiaan met hun honden voor Paleis Het Loo, 1974. Beeld Publiek Domein

Margriet, Pieter, kinderen en kleinkinderen, 2006. Beeld Koninklijkhuis

Prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven en de prinsen Maurits, Bernhard jr., Pieter-Christiaan en Floris bij paleis 't Loo op de tandem, 1996. Beeld Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

Nuttig maken

De kleinkinderen hebben in hun nanna een prima voorbeeld van een harde werker, want hoewel de pandemiejaren natuurlijk rustiger waren dan normaal, is de prinses nog altijd hard aan het werk voor de kroon. Ze is nog steeds erevoorzitter van haar geliefde Rode Kruis, is beschermvrouwe van maar liefst zestien organisaties en grijpt nog steeds geregeld de kans aan om terug te gaan naar haar geboorteland Canada.

Familiefoto ter ere van het 50-jarig huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, 2017. Beeld Koninklijkhuis

Een vol leven dat veel voldoening geeft, deelde ze in 2021 met onze collega’s van Margriet. “Als je het aantal uren optelt, komt het aardig in de buurt van fulltime. Dat is overigens een keuze. Ik vind het belangrijk om midden in het maatschappelijk leven te staan, om me nuttig te maken. Dat heb ik meegekregen van huis uit.” Iets zegt ons dat het sowieso wel zo gelopen was.

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, 2012. Beeld Koninklijkhuis

Proost, op tachtig prachtige jaren!