Koninklijke kiekjes: royal moeder-dochtertripjes: van rode lopers tot witte pistes

Het buitenland is voor de meeste royals een waar walhalla: ze worden er veel minder vaak herkend en kunnen dus zonder al te veel gedoe over straat. Ze vliegen dan ook regelmatig uit om even te shoppen, uit eten te gaan en van de zon te genieten in een ander land, geflankeerd door het hele gezin, of - bij wijze van quality time-uitje - één van hun kinderen.

Willem-Alexander en Máxima zijn er goed in, en reizen met hun meiden heel wat af met de PH-GOV. Vaak krijgen we niet eens lucht van die niet-officiële reisjes, maar er zijn altijd uitzonderingen. Zoals het recente tripje van Máxima en Amalia naar Madrid, waarover uitgebreid werd bericht door de Spaanse pers en wat daardoor ook Nederland bereikte.

In de voetsporen van de koningin

Deze week is het de beurt aan een moeder-dochterduo uit België, zij het in officiëlere vorm. Koningin Mathilde en prinses Elisabeth reizen voor drie dagen samen af naar Egypte om daar in de voetsporen van koningin Elisabeth (de overgrootmoeder van koning Filip) te treden, die precies honderd jaar geleden ter plaatse was voor de officiële opening van de een jaar daarvoor gevonden grafkamer van farao Toetanchamon. Elisabeth en Mathilde zijn onder andere aanwezig bij de opening van een tentoonstelling over de voormalig koningin.

Het is de tweede officiële reis die moeder en dochter samen maken. In 2019 vlogen ze voor een UNICEF-missie naar Kenia, waar ze onderwijsprojecten bezochten.

Elisabeth en Mathilde tijdens een bezoek aan een lagere school in Kenia, 25 juni 2019. Beeld BELGA

Dat zijn natuurlijk drukke, officiële reizen. Maar het zijn ook mooie gelegenheden om wat quality time met elkaar door te brengen. En dat moet vast fijn zijn voor Mathilde en Elisabeth, aangezien Elisabeth de afgelopen anderhalf jaar in Oxford studeerde (en daar nog anderhalf jaar te gaan heeft).

Het nuttige en het aangename combineren

Die combinatie van het nuttige en het aangename maken royal moeder-dochterduo’s wel vaker. Zo zagen we Máxima en Amalia ondanks het drukke programma, ook regelmatig samen lol maken op de Cariben…

Máxima en Amalia tijdens het bezoek aan Sint-Maarten, 6 februari 2023. Beeld WireImage

…en konden ook koningin Elizabeth en haar enige dochter, prinses Anne, er samen wat van.

Koningin Elizabeth met haar dochter, prinses Anne, 1 september 2018. Beeld Getty Images

Hier zie je prinses Madeleine van Zweden met haar moeder, koningin Silvia, tijdens een gezamenlijk bezoek aan New York, voor de World Childhood Foundation waar ze zich samen hard voor maken.

Koningin Silvia en haar dochter, prinses Madeleine, 3 oktober 2018. Beeld Getty Images for World Childhoo

De prinses - die met haar gezin al jaren in de Verenigde Staten woont - deelde naderhand zelf deze lieve fotocollage van de reis op social media, om te laten zien wat de quality time met haar moeder (en jongste kleinkind Adrienne) voor haar betekende.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Princess Madeleine of Sweden (@princess_madeleine_of_sweden) op 14 Mar 2023 om 1:11 PDT

Silvia’s andere dochter, Märtha Louise, gooit het met háár drie dochters graag over een andere boeg. Zij zijn een behoorlijk reislustig stel en delen regelmatig gezellige foto’s van hun vele tripjes op Instagram.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Märtha Louise (@iam_marthalouise) op 14 Mar 2023 om 1:11 PDT

Hierboven zie je Märtha met dochters Maud en Leah in Valencia. Ze waren daar om jongste zusje Emma aan te moedigen tijdens een paardrijtoernooi.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Märtha Louise (@iam_marthalouise) op 14 Mar 2023 om 1:12 PDT

Ze zijn ook regelmatig met z’n vieren in Los Angeles, waar Märtha Louise’s verloofde sjamaan Durek Verrett woont.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Märtha Louise (@iam_marthalouise) op 14 Mar 2023 om 1:12 PDT

Van rode lopers tot witte pistes

De invulling van de meeste royal moeder-dochterreisjes wordt niet met de buitenwereld gedeeld, maar is vaak zo divers als de royals zelf. Het is maar net waar je van houdt, kortom.

Marie-Chantal van Griekenland en haar dochter Maria Olympia bijvoorbeeld, delen vooral een passie voor mode. Zij worden nog weleens samen bij een modeshow gespot, zoals hier in juli in Parijs.

Marie-Chantal en haar dochter Maria Olympia in Parijs, 5 juli 2022. Beeld Getty Images

Ook de Britse Sarah Ferguson en dochters Eugenie en Beatrice zijn niet vies van een rode loper…

Sarah Ferguson en haar dochters Eugenie en Beatrice. Londen, 26 april 2017. Beeld Getty Images

…maar gooien het ook weleens over een heel andere boeg. Begin dit jaar boekten ze met z’n drietjes nog een reis naar Noorwegen, waar ze duidelijk genoten van de nodige poolkou. Minder glam, wél heel gezellig.