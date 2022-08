De Oranjes zijn nog maar net terug uit Griekenland of prinses Alexia vliegt alweer uit. Vrijdag 26 augustus wordt zij weer verwacht op het Atlantic College in Llantwit Major, haar Britse kostschool. Daar begint ze aan haar eindexamenjaar tussen klasgenoten van over de hele wereld, van vluchtelingen tot een toekomstige koningin. Want nee, Alexia is niet de enige royal die nog kiest voor het kostschoolleven. Toch zijn de tijden dat prinsen en prinsessen louter naar elitescholen gingen, wel degelijk aan het veranderen.

Ook in Wales is het nieuwe schooljaar begonnen @UWCAtlantic.

Succes aan alle leerlingen die net het nieuw schooljaar hebben aangevat!

Début de l’année scolaire au Pays de Galles @UWC_IO.

Bonne rentrée à tous les élèves qui viennent d’entamer une nouvelle année scolaire ! pic.twitter.com/9EpscsTziU — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 5 september 2019

Bijzondere ervaring

Alexia is daar in Wales niet de leerlinge die het dichtst bij de troon staat. Dat is leeftijdsgenoot Leonor, de kroonprinses van Spanje. Het maakt het Atlantic momenteel tot dé royal kostschool, helemaal als je bedenkt dat kroonprinses Elisabeth van België er twee jaar geleden ook nog zat.

Voor haar betekende haar Internationaal Baccalaureaat (het VWO-achtige diploma dat je er haalt) een ticket naar Oxford. Voor Alexia lonkt na haar examens een Nederlandse opleiding, verklapte koningin Máxima al hoopvol. Al kan Alexia natuurlijk nog maar zo van gedachten veranderen. Dat leert ze immers, daar aan het Atlantic. Voor zichzelf denken. Dat en een liefde voor een internationale groep mensen om zich heen. “Ik leer mensen kennen van over de hele wereld, zo’n bijzondere ervaring”, sprak ze op Koningsdag in Maastricht. Wie weet smaakt dat naar meer.

Kroonprinses Leonor van Spanje op het Atlantic College in Llantwit Major, Wales. Beeld ANP / EPA

Nationale spotlights

Het is een overtuigende reden om voor een kostschool te kiezen, je omringen met leeftijdsgenoten uit andere achtergronden en van andere nationaliteiten. Tel daarbij een zekere anonimiteit op, en een prestigieus diploma waarmee je bijna elke universiteit ter wereld kunt binnenkomen, en je begrijpt waarom iemand zou willen beginnen aan zo’n strenge middelbare school ver van huis.

Al helemaal een royal die de nationale spotlights even wil ontvluchten. Naast Alexia en Leonor zitten ook de Deense troonopvolger en nummer twee, prins Christian (16) en zijn zusje prinses Isabella (15) momenteel op een kostschool. Wel hun tweede keus trouwens, nadat Christians vorige kostschool Herlufsholm negatief in het nieuws kwam met claims over seksueel misbruik, geweld en pesten waar van hogerhand niets aan gedaan werd.

Het Deense koningspaar Frederik en Mary met hun zoon, prins Christian. Beeld Keld Navntoft, Kongehuset ©

Schandalen

Verhalen over misbruik en onzedelijk gedrag zijn niets nieuws in de kostschoolwereld. Van Eton College, de all-boys kostschool waar prins William en prins Harry (én maar liefst negentien Britse premiers) naartoe gingen, tot het Canadese Lakefield College, ooit het thuis van prins Andrew.

En zelfs vóór dit soort schandalen het daglicht zagen, waren er natuurlijk felle voor- en tegenstanders van dure privéscholen waar je moet wonen. Wie The crown heeft gezien, zag prins Charles worstelen op het Schotse Gordonstoun, het alma mater van zijn vader, prins Philip, dat trouwens een oprichter deelt met het Atlantic. Recent studeerde graaf Claus-Casimir (18) er af, de zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien. Ook hij koos dus de kostschoolroute.

Oranje-traditie light

Daarmee mogen we inmiddels spreken van een Oranje-traditie light, want het was onze koning Willem-Alexander die er ooit na een ongelukkige periode in Den Haag mee begon. Hij zat van 1983 tot 1985 op het Atlantic, maar zijn broers slaagden in Nederland voor hun vwo. Prinses Amalia koos ervoor niet in haar vaders voetsporen te treden, prinses Alexia juist weer wel. De tijd zal leren wat Ariane (15) volgend jaar kiest.

En of Alexia’s keuze, en die van Leonor natuurlijk, haaks blijft staan op de royal trend om prinsen en prinsessen vooral naar openbare scholen te sturen (zoals Estelle en Oscar in Zweden), of anders naar privéscholen dichtbij huis (prins Gabriël van België, Ingrid Alexandra van Noorwegen). Steeds vaker blijven de jonge royals gewoon thuis op het paleis wonen tijdens hun middelbare schooltijd en verkiezen ze pas later een studie in het buitenland.

6 september 1983: Willem-Alexander komt met zijn ouders aan bij het Atlantic College in Llantwit Major. Beeld ANP / Polyvisie

Zelf kiezen

Zelfs in kostschool-bolwerk Groot-Brittannië lijkt het langzaam die kant op te gaan. Daar ging werkelijk iedereen naar een kostschool, van de Queen tot Charles, Diana, Will en zelfs Kate aan toe. Will vertrok op zijn achtste naar zijn eerste kostschool Ludgrove, Kate was veertien toen zij naar Marlborough College verhuisde.

6 september 1995: prins William signeert het traditionele Entrance Book van Eton College onder toeziend oog van zijn vader, prins Charles, zijn moeder Diana en zijn jongere broer, prins Harry. Beeld ANP / Alamy Limited

Steeds vaker zoemt het in de Britse pers dat William en Harry het met hun eigen kinderen toch anders willen doen en dat prins George (9), Charlotte (7) en Louis (4) zelf mogen kiezen of ze ooit naar een kostschool willen. Al belanden veel van de leerlingen van hun gefluisterde nieuwe school in de Berkshires wel op Eton en co. Maar goed: ze zouden in elk geval zelf de keuze hebben.

10 september 1990: prins William wordt begroet op zijn eerste schooldag aan Ludgrove Prepatory School nabij Wokingham. Beeld ANP / Alamy Limited

En als je het zo bekijkt, lijkt Alexia juist een trendsetter. Wat er precies aan haar keuze voor het Atlantic vooraf is gegaan, weten we niet. Maar, zo maakte ze wél glashelder tijdens dat interview op Koningsdag: “Het was mijn eigen keuze, en ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ze mij die keuze hebben laten maken.”