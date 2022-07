Koninklijke Kiekjes: zó vieren onze zuiderburen ‘koningsdag’

Een modeparade, zoals in Nederland, werd deze dag in België eigenlijk pas nadat Mathilde koningin werd in 2013, en al helemaal sinds prinsessen Elisabeth (20) en Eléonore (14) ook steeds meer letten op wat ze dragen. Maar ook zonder een grote focus op kleding is het op 21 juli een bijzondere dag in België. Onze koninklijke familie is dan al lang naar Griekenland vertrokken, de Belgen hebben nog een nationale feestdag tegoed!

21 juli 2018: De Belgische koningin Mathilde (midden, in het rood) en koning Philippe, wonen de ‘Te Deum’-ceremonie bij in de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele ter gelegenheid van de 187e viering van de Belgische nationale dag in Brussel. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Nieuw vakantiehuis

Dat zal soms best even slikken zijn, want ook in België is het al láng zomervakantie (sinds 1 juli) en kroonprinses Elisabeth is ook al sinds die week vrij van haar opleiding aan Oxford. Ze moet zich op 20 augustus weer op Britse bodem melden, wat betekent dat er minder tijd overblijft voor een zomervakantie dan voor ons eigen koninklijk gezin. Maar als ze straks op vakantie vertrekken (meestal direct na de Nationale Dag), kunnen Filip, Mathilde en hun vier kinderen zich ook verheugen op hun eigen, nieuwe vakantiehuis.

21 juli 2021: De Belgen vieren hun nationale dag en de 182e onafhankelijkheidsdag. Prinses Mathilde krijgt bloemen van enthousiaste burgers. Beeld Corbis via Getty Images

Het gezin zomert al jaren op het kleine Franse eiland Île d’Yeu, dat te boek staat als een groene society-oase. Sinds vorig jaar hebben ze er een eigen huis. Vanuit waar de koningin graag fietst, de koning graag per catamaran het water op gaat en er ook gretig gebruik wordt gemaakt van de terrasjes en restaurants in de omgeving. Het is niet duidelijk of prinses Elisabeth ook dit jaar nog met haar ouders, broers en zusje meegaat, maar net als bij de Oranjes geldt dat het wél zo praktisch is, zo’n eigen vakantiehuis met beveiligers ver van de bewoonde wereld.

Stralend balkonmoment

Maar goed, eerst dus nog een dag vol diensten, defilés, vuurwerk en mosselen. Het Fête National wordt elk jaar op 21 juli gehouden, de datum waarop de eerste Belgische koning, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, in 1831 werd ingezworen. Het is een vrije dag voor de meeste Belgen. En ook al hebben zij in november nog een échte Koningsdag (het Fête du Roi), is dit toch hét moment waarop de Belgen hun koninklijk gezin goed in beeld krijgen.

Vroeger natuurlijk met koning Albert en koningin Paola voorop...

Paola en Albert op 21 juli 1976. Beeld Gamma-Rapho via Getty Images

...en sinds 2000 ook met Mathilde in de gelederen.

Koningin Fabiola met prinses Mathilde en prins Philippe op 21 juli 2000. Beeld Sygma via Getty Images

In 2013 kreeg de Nationale Dag helemaal een bijzonder randje: dat jaar werd de nationale feestdag aangegrepen voor de troonwisseling van Albert en zijn zoon Filip.

21 juli 2013: prins Philippe volgt zijn vader Albert II op als koning. Beeld BrunoPress/Lookpress

Elisabeth in de spotlights

Het belooft donderdag ook weer een bijzondere editie van de Nationale Dag te worden, na twee barre pandemiejaren waarin er natuurlijk veel minder kon en mocht. Maar in veel opzichten was de editie van vorig jaar ook een hele bijzondere. Niet alleen werd de dag voor de 140e keer gevierd, het was ook de eerste keer dat er een nieuwe prinses aansloot bij de feestelijkheden. Alberts buitenechtelijke dochter Delphine, sinds 2020 eindelijk erkend, maakte haar zeer triomfantelijke (en opvallende) opwachting naast haar familie.

Jim O'Hare (de partner van prinses Delphine), prinses Delphine en prins Laurent van België in Brussel op 21 juli 2021. Beeld BrunoPress/Belga

Ook prinses Elisabeth stond flink in de spotlights. In de eerste plaats met haar deelname aan het defilé als onderdeel van de Koninklijke Militaire School die ze in 2020 afrondde. Maar natuurlijk ook vanuit mode-oogpunt. De kroonprinses heeft al net zo’n voorliefde voor NATAN als haar moeder (én onze eigen koningin Máxima) en laat zich met het jaar beeldiger fotograferen op killer heels.

Kroonprinses Elisabeth in uniform bij de militaire parade op 21 juli 2019. Beeld BrunoPress/Belga

Dat belooft wat voor de toekomst. Helemaal als je bedenkt dat de foto hieronder nog maar zeven jaar oud is en Eléonore al op de loer ligt. Kleine meisjes worden groot.