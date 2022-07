Koninklijke Kiekjes: zó zien de vriendschappen van onze royals eruit

Als je zo’n buitengewoon leven leidt als de royals, is het helemaal niet gek als je op zoek gaat naar vriendschappen met lotgenoten. Mensen die weten hoe het eraan toegaat als je op de troon zit of komt. Die óók in de markt zijn voor een discrete vriendenkring. En die je bovendien keer op keer blijft tegenkomen op bruiloften, doopfeestjes en begrafenissen. Niet zo gek dus dat onder de koninklijke families van Europa hechte vriendschappen zijn ontstaan.

Toen Willem-Alexander in 2013 op het punt stond om koning te worden, kwamen zijn evenknieën uit Luxemburg, Zweden, Spanje, Denemarken en België langs voor een weekendje op het Oude Loo. Vermoedelijk om bij te praten over het lot van de troonopvolgers, om ervaringen uit te wisselen en gewoon, om hem een hart onder de riem te steken.

V.L.N.R.: erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg, prins Daniel en kroonprinses Victoria van Zweden, prins Felipe en prinses Letizia van Spanje, kroonprinses Mary van Denemarken, Máxima en Willem-Alexander, prinses Mathilde en prins Filip van België, kroonprins Haakon van Noorwegen. Beeld ©DKH Jeroen van der Meyde/Koninklijk huis

Van generatie op generatie vrienden

Sommige van hun royal vriendschappen gaan vele generaties terug, zoals die tussen ons eigen koningshuis en dat van Denemarken. Willem-Alexander rekent kroonprins Frederik tot een van zijn hechtste vrienden. Ze appen, ze bellen, ze mailen, en als het even kan zien ze elkaar, zoals hier tijdens een werkbezoek aan Nederland in juni...

20 juni 2022: Willem-Alexander en Máxima met kroonprinses Mary en kroonprins Frederik van Denemarken bij een Nederland-Deens handelsdiner in de Grote Kerk in Den Haag. Beeld Getty Images

...maar als het even kan ook privé. Máxima en Mary kunnen ook prima met elkaar (evenals hun oudsten Amalia en Christian trouwens), maar het zijn de prinsen die elkaar écht gevonden hebben. Jaren geleden al, en zeker deels door hun eveneens bevriende moeders.

Denemarken, 1954: koningin Juliana en haar gezin op bezoek bij de koninklijke familie van Denemarken. Vooraan van links naar rechts prinses Margriet, prinses Benedikte van Denemarken, prinses Anne Marie van Denemarken, prinses Christina, prinses Irene, prinses Margrethe van Denemarken, koning Frederik IX van Denemarken, Prins Bernhard. Op de achterste rij Lady Patricia Ramsay, koningin Ingrid van Denemarken, koningin Juliana, prinses Beatrix. Beeld Brunopress

Altijd gezellig

Prinsessen Beatrix en Margrethe ontmoetten elkaar in 1954 voor het eerst. “We waren toen veertien en zestien”, deelde de koningin van Denemarken er eens over. “Het klikte meteen. Als we elkaar zien, dan hebben we het altijd meteen gezellig.”

29 oktober 1975: Nederlands staatsbezoek aan Denemarken. Bij de ambtswoning in Samkalden ontvangt Margrethe Beatrix. Beeld Fotocollectie Anefo, Nationaal Archief, CC0, Mieremet, Rob / Anefo

Vriendschappen

Dat bewezen ze ook dit jaar maar weer, toen ze in het Deense samen op pad mochten voor een viering van de Nederlandse boeren in Denemarken. Overigens heeft Beatrix ook hechte banden met Margrethe’s zus prinses Benedikte. Die leerde op het huwelijk van Beatrix en Claus wijlen haar echtgenoot Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg kennen. En ook met koningin Elizabeth is onze oud-vorstin close. Zoals dat kan gaan met lotgenoten.

Amsterdam, april 1962: prinses Beatrix met koningin Elizabeth II van Engeland tijdens het galafeest ter gelegenheid het zilveren huwelijksjubileum van haar ouders. Op de achtergrond groothertogin Joséphine-Charlotte van Luxemburg. Beeld Brunopress

Hup, op het vliegtuig

Het is een trucje dat Willem-Alexander, Máxima en hun leeftijdsgenoten goed hebben afgekeken bij hun ouders, en nog verder hebben geperfectioneerd. De wereld is tegenwoordig kleiner, het is makkelijker om eens op een vliegtuig te stappen voor een weekendje onder royalvrienden.

11 november 2021: kroonprins Haakon en kroonprinses Mette Marit van Noorwegen organiseren een lunch voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima in hun residentie Stiftsgarden in Trondheim. Beeld Getty Images

Zodoende komt ons koningspaar ook wel eens bij de Noorse kroonprins Haakon en zijn Mette-Marit over de vloer. Voor officiële momenten, zoals de 18e verjaardag van hun dochter Ingrid Alexandra in juni...

Prinses Ingrid Alexandra werd 18 op 21 januari 2022. De viering ervan werd uitgesteld tot 17 juni vanwege coronamaatregelen. De Noorse prinses (middenvoor in paarse jurk) poseert aan de zijde van koningin Sonja en koning Harald met andere gasten voor het galadiner: (eerste rij vanaf links): de Noorse prinses Astrid, Marit Tjessem, de Deense kroonprinses Mary en kroonprins Frederik, de Belgische koningin Mathilde, de Spaanse koning Felipe, de Zweedse kroonprinses Mette-Marit, de Noorse kroonprins Haakon, koning Willem Alexander en koningin Máxima, de Zweedse kroonprinses Victoria, de Zweedse prins Daniel, prinses Estelle en Oscar, (tweede rij vanaf links): Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn, Maud Angelica Behn, Durek Verret, de Noorse prinses Märtha Louise, de Belgische prinses Elisabeth, Marius Borg Hoeiby, de Noorse prins Sverre Magnus, prinses Amalia, de Luxemburgse groothertof Guillaume, groothertogin Stephanie en prins Charles, (derde rij vanaf links) Rosario Nadal, de Bulgaarse prins Tassilo, prinses Olimpia Preslavska, prinses Mafalda Cecilia Preslavska, Katharine Jibba Butler, prins Kyril, de Griekse kroonprins Pavlos, prinses Marie Chantal, Olympia en de prinsen Constantine en Aristides. Beeld ANP / AFP

...maar ook privé. In 2016 ging het viertal zelfs eens een paar dagen samen op ‘wellnessvakantie’. Ook prinses Amalia heeft achter gesloten deuren meermalen kunnen kletsen met collega-troonopvolger Ingrid Alexandra. Ze was ook uitgenodigd voor Ingrids afterparty in Oslo, weten we van een uitgelekte foto van Amalia met een van Ingrids goede vriendinnen.

Buurten in Brussel

Dichterbij huis is Máxima hecht met koningin Mathilde van België, met wie ze niet alleen een favoriete designer (Edouard Vermeulen van NATAN) deelt, maar die ze ook al kent sinds ze in 2000 naar Brussel verhuisde om dichterbij Willem-Alexander te zijn.

20 juni 2006: staatsbezoek aan België. Koningin Mathilde verwelkomt Máxima bij het Grote Paleis in Antwerpen. Beeld UK Press via Getty Images

Máxima is er dol op zelf in de auto te springen voor een tripje Brussel, vermoedelijk voor de combi Vermeulen en Mathilde. Ze zocht Mathilde zelfs op in het ziekenhuis na de geboorte van dochter Elisabeth. Mathilde is bovendien de peetmoeder van prinses Alexia.

31 augustus 2019: koningin Mathilde en koningin Máxima in Terneuzen. Beeld WireImage

Bijzondere lotgenoot

Ook speciaal is de band tussen Máxima en koningin Letizia van Spanje. Op de wereldkaart minder dicht bij huis, maar zo zal dat voor onze koningin zeker niet altijd voelen. De twee werden dicht bij elkaar kroonprinses én koningin, hebben dochters van dezelfde leeftijd (Alexia en Leonor studeren zelfs samen in Wales) en delen natuurlijk een moedertaal. Een tragische, maar ook treffende andere overeenkomst: ze verloren allebei een zusje aan zelfmoord, Letizia in 2007, Máxima in 2018. Dat schept een band, zeker in een leven waarin je bewust kiest met wie je je privéleven deelt.

17 juni 2019, Windsor, Engeland: koningin Máxima en Letizia van Spanje bij St. George’s Chapel. Beeld Getty Images

Modieuze mensen

En dan is, lest best misschien wel, kroonprinses Marie-Chantal van Griekenland er nog. Eerder een privévriendschap dan een royal vriendschap (getuige ook het feit dat er geen officiële foto’s van de twee vrouwen samen zijn), niet in de laatste plaats omdat Griekenland al jaren een republiek is en dus geen regerende monarchie meer heeft.

Evengoed zijn de twee vrouwen close, door een gedeeld netwerk van modieuze mensen en een liefde voor Griekenland in de zomer. Marie-Chantal en Pavlos wonen in New York, maar zomeren vlakbij de Oranjes op Spetses. Waar de twee elkaar dit jaar ongetwijfeld weer in de armen hebben gesloten en samen met hun mannen en kinderen hebben gedineerd bij hun favoriete restaurant Orloff.

Royal vriendschappen, ze zijn er echt in alle soorten en maten.