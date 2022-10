Koningin Maxima tijdens een bezoek aan de Verenigde Republiek Tanzania. Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

Koninklijke modetrend: de midi-jurk die je het hele jaar door kunt dragen

De midi-jurk is een onmisbaar mode-item in jouw kast. Want: je draagt deze jurk écht het hele jaar door. In de herfst met mooie laarzen en in de winter met een vest en (dikke) panty. Niet zo gek dus dat de royals ook fan zijn.