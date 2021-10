Kroonprinses Elisabeth is 20 jaar! Dít zijn de mooiste foto’s door de jaren heen

Als eerste kind van prins Filip en prinses Mathilde komt op 25 oktober 2001 prinses Elisabeth ter wereld. In het Erasmus ziekenhuis in Brussel wordt de kleine troonopvolgster geboren. Na haar volgen nog broer Gabriël in 2003, broer Emmanuel in 2005 en zus Eléonore in 2008.

2012: Koning Filip (dan nog prins) en prinses Elisabeth poseren voor de jaarlijkse fotosessie bij het Kasteel van Laken. Beeld Getty Images

2018: Het koninklijke gezin organiseert elk jaar een kerstconcert dat live wordt uitgezonden vanuit de troonkamer van het Koninklijk Paleis van Brussel. Beeld Getty Images

Actief en sportief

In België ontpopt Elisabeth zich tot een actieve en sportieve jonge meid. Al op jonge leeftijd schildert ze en volgt ze piano- en danslessen. Net als haar ouders heeft ze een grote voorliefde voor kunst en cultuur.

2019: Elisabeth poseert met ‘Girl’-acteur Victor Polster en de Koninklijke Balletschool Antwerpen tijdens de festiviteiten rondom haar achttiende verjaardag. Beeld Getty Images

Stoere kant

Toch heeft Elisabeth ook een stoere kant. In september 2020 begint ze met een opleiding aan de Koninklijke Militaire School (KMS). Een jaar lang krijgt ze hier lessen in sociale en militaire wetenschap en vier weken lang volgt zij een militair kamp. Daar wordt de prinses behoorlijk op de proef gesteld, om vervolgens de zogenaamde blauwe muts te ontvangen. Niemand minder dan haar eigen vader reikt deze uit.

2021: Kroonprinses Elisabeth doet mee aan een tactische training op Kamp Lagland waar ze de laatste fase van haar militaire training afrondt. Beeld Getty Images

Studentenleven

Inmiddels is de prinses bezig met haar verdere vervolgopleiding. Zo studeert ze nu History & Politics aan het Lincoln College in Oxford. Laatst werden unieke foto’s gepubliceerd waarop het studentenleven van de prinses is vastgelegd.

2019: Elisabeth tijdens het jaarlijkse kerstconcert in het Koninklijk Paleis van Brussel Beeld Getty Images

Familiemens

Voor haar opleiding is Elisabeth nu ver van huis. Iets wat wennen moet zijn, aangezien de Belgische koninklijke familie erg op elkaar gesteld lijkt te zijn. Prinses Elisabeth zou een echt familiemens zijn die een heel sterke band met haar ouders, broertjes en zusje heeft. Iets wat vaak duidelijk naar voren komt tijdens fotosessies met het gezin.

2020: Koning Filip en prinses Elisabeth wonen samen met de rest van de familie het Te Deum bij op de Nationale Feestdag van België in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Beeld Getty Images

2021: Traditiegetrouw woont de koninklijke familie de plechtigheid ter ere van de Nationale Feestdag van België in de kathedraal bij. Beeld Getty Images

Bron: Monarchie.be, Blauw bloed.