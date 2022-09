Kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen tijdens werkbezoek naar het ziekenhuis gebracht

De Noorse kroonprinses lijdt aan longfibrose en voelde zich niet goed. Volgens het hof had ze last van bijwerkingen van de medicijnen die ze gebruikt en is ze daarom naar het ziekenhuis in Oslo gebracht.

Kroonprinses Mette-Marit naar het ziekenhuis

Journalisten zaten dinsdag al klaar voor een gesprek met de kroonprinses, toen ze volgens omroep NRK te horen kregen dat zij onverwachts alweer was vertrokken. De kroonprinses was al wel even aanwezig in het vrouwencentrum van het Rode Kruis. Ter ere van het tienjarige jubileum van de locatie bracht ze een taart en sprak ze met enkele medewerkers.

Longfibrose

Mette-Marit maakte in 2018 bekend dat ze longfibrose heeft. Hierdoor vormt zich littekenweefsel in de longen en die nemen zo minder zuurstof op. Daardoor ben je snel buiten adem en sneller vermoeid. Het beschadigde littekenweefsel kan niet meer herstellen, er zijn alleen medicijnen die het ziekteproces kunnen vertragen. De kroonprinses doet het sinds die bekendmaking dan ook rustiger aan. Dat kon ze eerst moeilijk accepteren, vertelde ze vorig jaar in een interview op de Noorse televisie. De pandemie was voor haar de kans om een pauze te nemen die ze anders niet had gehad. “Ik heb alles in mijn eigen tempo kunnen doen. De dagen dat ik mij slecht voelde, kon ik rusten zonder me daarover schuldig te voelen. Het is raar dat ik me nu beter voel dan in de afgelopen jaren.”

Bron: Blauwbloed.eo