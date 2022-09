Libelle Legt Uit: waarom heet Prinsjesdag eigenlijk Prinsjesdag?

Daarvoor moeten we wel even terug in de tijd. In de 18e eeuw was 8 maart een feestelijke dag: prins-stadhouder Willem V was namelijk jarig. Bovendien werd op deze dag de ‘prinsgezindheid’ gevierd, destijds een politieke stroming. Deze dag heette, je raadt het al, Prinsjesdag.

Van persoonlijke boodschap naar troonrede

Vanaf 1814 sprak de koning op deze dag het volk toe met een persoonlijke boodschap die hij ook zelf schreef. Vanaf 1848 ging de ministerraad de tekst schrijven en begon de toespraak meer op de troonrede te lijken. Dit leek al veel meer op de Prinsjesdag die we vandaag nog kennen.

Opgenomen in de Grondwet

In september 1930 werd de dag waarop de troonrede werd gelezen, tot Prinsjesdag gedoopt. In de Grondwet is opgenomen dat dit op de derde dinsdag in september moet plaatsvinden en dat het door of namens de koning wordt gedaan.

Hoedjes en de jurken van Máxima

Op Prinsjesdag kijken we naar één ding nog liever dan naar de hoedjes van de aanwezigen: de jurk van koningin Máxima. We maakten al eens een overzicht van de jurken die Máxima de afgelopen jaren droeg tijdens Prinsjesdag. Welke is jouw favoriet?

Benieuwd wat er met de jurken van Máxima gebeurt na Prinsjesdag? Dat zie je in deze video:

Bron: Quest, Ze.