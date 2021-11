Loopt Amalia nu stage in L.A.? Royalty-kenner Rick Evers: “Silicon Valley ligt meer voor de hand”

Libelle vroeg royalty-deskundige Rick Evers hoe het zit en hij blijkt andere vermoedens te hebben.

Amalia in Amerika

Hij gelooft namelijk niet dat prinses Amalia in Los Angeles stage loopt: “Los Angeles ligt misschien niet zo heel erg voor de hand, Silicon Valley daarentegen wel. Amalia heeft een brede interesse en wil zich breed oriënteren. Ze heeft er weinig over losgelaten, maar heeft wel gesproken over ‘heel gave bedrijven’, dan zit je in deze hightechregio wel goed, met bedrijven als Apple, Oracle en Netflix”, aldus Rick Evers.

Speculaties

De RVD wil niets loslaten en daar is volgens Rick een goede reden voor: “Er is afgesproken dat prinses Amalia in alle rust haar tussenjaar moet kunnen invullen. Dat speculeren helpt daar niet bij, liet een woordvoerder me weten.”

Nog even afwachten

Als de prinses inderdaad stage loopt in Amerika, dan zal dat niet geheim blijven: “Als ze weer terug is in Nederland, rond haar achttiende, zullen er ongetwijfeld details naar buiten komen. Tot die tijd wordt haar als het aan mij ligt, om met haar woorden te spreken, een ‘heel gave’ tijd gegund. Een periode die ze later nooit kan inhalen, met de functie die haar te wachten staat.”

Tussenjaar

Amalia kreeg in juni te horen dat ze cum laude is geslaagd voor haar eindexamen gymnasium. Eerder vertelde ze over haar plannen voor haar tussenjaar: “Ik wil nog wel leren, maar even niet op school. Al heb ik daar wel van genoten de afgelopen veertien jaar. Ik wil de wereld over reizen, dingen doen die ik misschien over twintig jaar niet meer kan doen.”

Rick en Matthijs over prinses Amalia en Claudia de Breij