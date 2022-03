In december 2020 hebben Meghan en haar man prins Harry een deal van zo’n 18 miljoen euro getekend bij Spotify, maar meer dan de ‘introductie’-podcast met gasten als Elton John, Tyler Perry, Stacey Abrams en James Corden kwam er tot nu toe niet. Zij praatten toen samen over de gevolgen van de pandemie. Ook zat er een speciaal optreden in van Meghan en Harry’s tweejarige zoon Archie. Vervolgens bleef het verrassend rustig bij de Sussexes.

Podcast van Meghan

In januari sprak het paar zich uit tegen de controversiële podcasts van Spotify-collega Joe Rogan, die zich volgens hen schuldig zou maken aan het verspreiden van misinformatie over het coronavirus. Ondanks hun bezwaren namen de twee geen afstand van de deal, aangezien Meghan deze zomer met haar podcast komt. Dit bevestigt een woordvoerder van Archewell Audio aan Page Six.

Oók een Netflix-deal

Meghan en Harry tekenden in 2020 ook een enorme deal met Netflix en vertelden The Times dat ze van plan zijn documentaires, docuseries, speelfilms, gescripte shows en kinderprogramma’s te ontwikkelen. Daar horen we verder ook niks meer over. “Onze focus zal liggen op het creëren van content die informeert maar ook hoop geeft”, zeiden Meghan en Harry destijds in een verklaring. “Als nieuwe ouders is het ook belangrijk voor ons om inspirerende gezinsprogrammering te maken.”

Sommige koninklijke experts denken dat het stel zichzelf heeft overweldigd met projecten. Waar de podcast precies over gaat, is ook nog niet bekend.

