Mark Rutte vindt discussie over hoogte salaris koning Willem-Alexander ‘niet nodig’

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de demissionair premier nu, een jaar later, dat een discussie ‘niet nodig’ is. Er is volgens hem ‘geen aanleiding tot een evaluatie’.

Met tegenzin

In een debat over de financiële huishouding van het koningshuis en de bijdrage van de belastingbetaler hieraan, beloofde Rutte vorig jaar nog te onderzoeken of een evaluatie van het salaris nodig zou zijn. Dit deed hij met de nodige tegenzin. Nu, ruim een jaar later, laat hij weten dat de evaluatie er niet gaat komen als het aan dit demissionaire kabinet ligt. Als reden hiervoor voert hij aan dat het onmogelijk is om het eens te worden over de hoogte.

Salaris én flinke vergoeding

Naast zijn ‘normale’ salaris krijgt koning Willem-Alexander jaarlijks ook nog een vergoeding van ongeveer 5 miljoen euro voor personele en materiële kosten. In de brief aan de Tweede Kamer legt Rutte nu uit waar het geld ruwweg aan op gaat, maar de exacte uitgaven blijven geheim. De koning mag volgens de grondwet zelf bepalen waar dit geld aan wordt uitgegeven ‘met inachtneming van het openbaar belang’, aldus Rutte.

‘Niet mogelijk om oordeel te geven’

Vorig jaar nam een meerderheid van de Kamer nog een motie aan om deze onkostenvergoeding van 5 miljoen euro periodiek te toetsen om te kijken of deze nog passend is. Rutte geeft echter aan dat dit niet mogelijk is, omdat de uitgaven binnen de persoonlijke levenssfeer van de koning vallen. Daarom kan er volgens hem geen oordeel worden geveld of deze vergoeding ‘nog passend is bij de hoogte van de personele en materiële uitgaven’. Om dit mogelijk te maken zou de wet gewijzigd moeten worden en Rutte ziet ‘geen aanleiding’ om daar het initiatief voor te nemen.

Bron: RTL Nieuws