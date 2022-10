Máxima draagt opvallende verjaardagsjurk opnieuw naar gala in Zweden

Willem-Alexander en Máxima zijn drie dagen op staatsbezoek in Zweden. Tijdens zo'n bezoek wordt als een soort ‘tegenprestatie’ vaak een concert aangeboden aan de koninklijke gasten. De royals kregen deze keer een uitnodiging voor een gala-avond met een concert van violist Tim Kliphuis.

Máxima's galajurken

Een koningin draait haar hand natuurlijk niet om voor die dresscode. Koningin Máxima heeft oneindig veel creaties in haar kast hangen die geschikt zijn voor een avond als deze. Een nieuwe jurk aanschaffen, is echt niet nodig. Dat deed Máxima dus ook niet.

Iris van Herpen

De koningin droeg woensdagavond haar prachtige galajurk van de Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen. Deze jurk is voor haar een speciale jurk, want ze schafte de creatie in 2021 aan voor het concert ter ere van haar vijftigste verjaardag in theater Carré. De jurk droeg ze ook op de foto die de Oranjes dat jaar gebruikten voor hun kerstkaart.

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima tijdens het staatsbezoek aan Zweden. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima tijdens het staatsbezoek aan Zweden. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima droeg dezelfde jurk van Iris van Herpen naar haar verjaardagsconcert in theater Carré in Amsterdam:

De koninklijke familie bij theater Carré Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Ook de Zweedse royals zagen er woensdagavond uit om door een ringetje te halen. De glitters waren volop aanwezig:

Koning Willem Alexander en Koningin Máxima tijdens het staatsbezoek aan Zweden. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Bron: Nouveau.nl