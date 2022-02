Máxima en Willem-Alexander: hun geheimzinnige huwelijksreis

Verliefd en op het oog heel gewillig poseren prins Willem-Alexander en de kersverse prinses Máxima vier dagen na hun droomhuwelijk voor een hele rits Nederlandse en buitenlandse fotografen op de pistes van Sankt Moritz. Vijf minuten lachen en zwaaien in ruil voor vier weken huwelijksreis zonder nieuwsgierige meekijkers. Het is een kleine prijs om te betalen, maar dat het nou helemaal de bedoeling was… nee.

In het duister

Niemand in Nederland wist op 2 februari 2002 waar de huwelijksreis van de Oranjes naartoe zou gaan. Zelfs Máxima niet. Willem-Alexander plande zelf ruim een maand weg, bij wijze van verrassing. Oké, koningin Beatrix zal in elk geval iets van de plannen geweten hebben (waarover dadelijk meer). Maar met Máxima werd ook het Nederlandse volk én de Nederlandse pers in het duister gehouden.

Sommige fotografen rukten daags na het droomhuwelijk uit naar de Oranje-enclave Lech. Ze waren getipt dat het kroonprinselijk paar hun huwelijksreis zou beginnen met een skitrip. Niet veel later bleken WA en Máxima een kleine 200 kilometer én een buurland verderop gespot te zijn, in het überluxe Zwitserse Sankt Moritz. De pers daalde op ze neer en na enig overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst werd een deal gesloten: vijf minuten, dan de rest van de maand geen gedoe meer.

Willem Alexander en Maxima op huwelijksreis Beeld ANP / Leo Vogelzang

Bali, Nieuw-Zeeland, Salt Lake City

Dat lukte, want kiekjes zoals die hierboven zijn de enige foto’s die op internet nog lijken te bestaan van Willem-Alexander en Máxima op hun huwelijksreis, die toch tot 10 maart 2002 geduurd heeft. Details lekten er achteraf natuurlijk wel uit. Na Sankt Moritz volgde een reis naar Bali, waarna ze ook nog elf dagen sleten in Nieuw-Zeeland, in het luxe resort Huka Lodge waar ze wel vaker een royal mochten ontvangen (van koningin Elizabeth tot onze eigen koningin Beatrix die het zomaar kan hebben aangeraden). Begin maart trokken de honeymooners door naar Salt Lake City om de opening van de Paralympische Winterspelen bij te wonen.

Een bijzondere verrassing

Ze zullen over elk deel van hun huwelijksreis bijzondere verhalen hebben die ze alleen met hun naasten en dochters delen. Toch staat vast dat hun dagen in Sankt Moritz tot de meest bijzondere van allemaal behoorden.

Niet omdat ze in Sankt Moritz een perfect skioord troffen met 322 zonnige dagen per jaar, een vijftal Michelin-restaurants, een winkelstraat vol Versace en Cartier én volop discrete en steroverladen uitgaansgelegenheden zoals King’s Club (destijds de Studio 54 van Sankt Moritz, naar wij begrijpen).

Sankt Moritz Beeld Getty Images/Image Source

Niet omdat ze gebruik mochten maken van de luxe privévilla van de toen net overleden Freddy Heineken, een huisvriend van de koninklijke familie.

Maar omdat Sankt Moritz op dat moment een heel belangrijke groep reizigers herbergde: de Zorreguieta’s.

de Zorreguieta’s Beeld ANP / Argenpress

Máxima’s broer en zus werden daags na het huwelijk samen met Willem-Alexander en Máxima op de piste gespot, maar het kán bijna niet anders of ook Máxima’s ouders wachtten de newlyweds in Zwitserland op na hun jawoord. Waar Máxima dan eindelijk haar vader en moeder in haar armen kon sluiten na een bijzonder emotionele trouwdag zonder ze.

Een mooier cadeau had ze van haar nieuwe echtgenoot niet kunnen krijgen. En dan moest de eigenlijke huwelijksreis nog beginnen.