Máxima en Willem-Alexander vliegen in december weer naar Griekenland, maar niet voor vakantie

Eens per jaar vertrekken Willem-Alexander en Máxima met hun drie dochters naar Griekenland. Zij vieren daar vakantie in hun persoonlijke vakantievilla in Peloponnesos. Vorig jaar zorgde die vakantie voor de nodige ophef.

Staatsbezoek

Voor het eerst sinds de ophef, vliegt het koningspaar weer naar Griekenland. Al zal hun trip deze keer voor minder verontwaardiging zorgen. Er staat namelijk geen vakantie op de planning, maar een heus staatsbezoek.

Besprekingen

Op uitnodiging van Katerina Sakellaropoulou, de president van Griekenland, zal het koningspaar het Mediterraanse land bezoeken. Tijdens de trip, die plaatsvindt van 13 tot en met 15 december, staan een aantal besprekingen rondom belangrijke thema’s op de agenda. Zo is er onder andere aandacht voor migratie en mensenrechten, duurzaamheid en economie en innovatie.

Ontspanning

Het is nog onduidelijk of er tussen de bedrijven door nog tijd is voor Willem-Alexander en Máxima om even te ontspannen. Of een bezoekje aan hun vakantiehuis, lievelingsrestaurant of boot er dan nog in zit, is niet bekend. Wat we wel al zeker weten is dat we uitkijken naar de zomerse outfits van onze koningin. Als ze er net zo stijlvol uitziet als ze een jaar geleden op Griekenland deed in haar bijzondere jurk met print, belooft dat veel goeds!

Met je ouders op vakantie als tiener? Zo staan de prinsessen erin.

Bron: AD.