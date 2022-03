Máxima helpt Oekraïense vluchtelingen met speciale website

Oekraïense vluchtelingen in Nederland hebben behoefte aan informatie over zaken als huisvesting, openbaar vervoer, onderwijs, medische zorg, werk en juridische ondersteuning. De nieuwe website refugeehelp.nl is het online startpunt voor vluchtelingen zelf en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

In gesprek

De lancering vindt plaats in Rijswijk op de aanmeldlocatie Haaglanden voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tijdens het bezoek sprak koningin Máxima met een aantal vluchtelingen en andere betrokkenen over hoe de website tot stand is gekomen en de ambities voor de toekomst.

Koningin Máxima lanceerde vandaag een website vóór en dóór vluchtelingen tijdens een bezoek in Rijswijk. pic.twitter.com/LkjtJ6gxQo — Rick Evers (@RickEversRoyal) 18 maart 2022

Website Máxima helpt vluchtelingen

Aangezien Oekraïners vrij mogen reizen in Europa hoeven de vluchtelingen geen asiel aan te vragen. Maar alleen als ze zich registeren, wordt zichtbaar dat ze in Nederland zijn aangekomen. Hierdoor hebben de vluchtelingen vaak geen idee waar ze terechtkunnen voor hulp, meldt het Rode Kruis. De nieuwe website die Máxima lanceert, moet hierbij helpen. Hier kunnen ze zoeken naar onderdak, zorg, kleding, voedsel, vervoer, werk en onderwijs.

Voor alle vluchtelingen

De website is momenteel in vier talen (Nederlands, Engels, Oekraïens en Russisch) beschikbaar, maar volgens de directeur van VluchtelingenWerk, Frank Candel, is het de bedoeling dat dit er meer worden. Zo kunnen alle vluchtelingen makkelijker hun weg vinden in Nederland.

Voor deze gelegenheid droeg Máxima een felrood asymmetrisch pak, met een bijpassende lange jas, clutch en hakken:

Koningin Máxima is in gesprek tijdens de lancering van de website. Beeld Brunopress

Bron: Koninklijk huis, Twitter