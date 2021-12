Máxima laat bij Amalia’s toespraak zien hoe je roodtinten combineert met knallende outfit

In vijftig tinten rood verschijnt koningin Máxima woensdagmiddag bij de Raad van State in Den Haag. De achttienjarige prinses Amalia zal daar plaatsnemen in de Raad van State en houdt er haar eerste toespraak. Een serieuze aangelegenheid die niet alleen haarzelf iets doet, maar ook haar ouders licht emotioneert. Zo zien we Amalia zichtbaar nerveus ademhalen en krijgt koning Willem-Alexander tranen in zijn ogen als Amalia haar toespraak houdt.

Bordeaux en knalrood

Koningin Máxima kijkt het geheel glimlachend toe vanonder haar bordeauxrode hoed. Een vilten exemplaar van Fabienne Delvigne die we Máxima eerder zagen dragen op Prinsjesdag in 2012. Opvallend genoeg draagt onze koningin deze keer niet een ton sur ton-outfit die uit dezelfde tint bestaat. Bij de bordeauxrode hoed mét bordeauxrode bloem draagt ze namelijk een knalrode mantel. Het wollen exemplaar van Natan steekt qua kleur behoorlijk af tegen het rood van haar hoed, handschoenen, riem en hakken. Maar Máxima laat zien dat dat geen probleem hoeft te zijn.

DEN HAAG, 08-12-2021, Paleis Kneuterdijk Koningin Máxima, prinses Amalia en koning Willem-Alexander op het bordes van Paleis Kneuterdijk in Den Haag. FOTO: Brunopress/Patrick van Emst Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Kleur

Dat Máxima niet bang is voor een beetje kleur, bewees ze al vaker. Zo zagen we haar vorige week nog in een knallende rode outfit. Daarvoor combineerde zij een rok met print met een knalroze blouse én een bloemenkrans. En eerder dit najaar durfde ze zich zelfs te wagen aan de Kermit-trend.

Van al die mooie kledingstukken in haar kast is dít Máxima's favoriet.

Bron: Modekoningin Máxima.