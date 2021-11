Máxima over tussenjaar Amalia: “Het helpt haar volwassen te worden”

Op de derde en laatste dag brachten de koning en koningin samen met hun goede vrienden kroonprins Haakon en prinses Mette-Marit een bezoek aan Trondheim. De royals eindigde de dag in de prachtige Nidaros-domkerk, waar de pers nog kort wat vragen mocht stellen aan het koningspaar.

Heel onafhankelijk

Aan RTL Boulevard vertelden ze wat over het tussenjaar van dochter Amalia. Het is eerste half jaar zit er namelijk alweer op. “Ik kan verzekeren dat ze het heel fijn heeft”, vertelde Máxima. “Ze heeft heel veel nieuwe mensen leren kennen en heeft heel veel geleerd. En dat is juist wat we willen, want ze wordt natuurlijk in december achttien en het is niet dat je dan opeens volwassen bent. Het is een heel proces en zo’n gap year helpt haar om dingen te zien die ze anders niet zou zien.” De koning en koningin zijn dan ook heel trots op haar en op de manier waarop ze het oppakt. “Heel onafhankelijk.”

Zelfverzekerd

Willem-Alexander voegde daar nog wat aan toe: “Het is een beetje stage, een beetje hobby en aan zichzelf werken om volgend jaar nóg zelfverzekerder aan haar studie te kunnen beginnen.”

Maar waar is prinses Amalia eigenlijk? De geruchtenmolen draait overuren. Zo zou ze gespot zijn in Los Angeles en daar momenteel stage lopen. De RVD reageert niet op deze speculaties. Libelle vroeg royalty-deskundige Rick Evers hoe het zit en hij blijkt andere vermoedens te hebben.

Dit maakt de troonopvolging van prinses Amalia zo bijzonder:

Bron: RTL Boulevard.