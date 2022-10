Máxima stapt zonder make-up en met compressiekousen uit het vliegtuig in Tanzania: “Cool en stoer”

Máxima stapte uit het vliegtuig in een comfortabel pak van Chloé, wat ze vaak draagt tijdens vliegreizen, met daaronder haar compressiekousen. Ze droeg geen make-up en had een bril op. Die draagt ze normaal alleen bij toespraken. Onherkenbaar, reageerde ook koningshuis-verslaggever Josine Droogendijk op Twitter. Maar vooral: “Dat ze zo op de loper verschijnt, vind ik cool en stoer.”

Koningin Máxima zonder make-up en mét bril. Beeld Getty Images

Máxima arriveerde in Tanzania met haar compressiekousen nog aan. Beeld Getty Images

Zonder make-up en met compressiekousen is Máxima onherkenbaar. Dat ze zo op de loper verschijnt, vind ik cool en stoer. https://t.co/zb6IMhDZFC

Foto: Patrick van Katwijk pic.twitter.com/WCo5Vcs9CQ — Josine Droogendijk (@josineevers) 18 oktober 2022

Máxima op bezoek in Tanzania

Koningin Máxima is tot woensdag in Tanzania in haar functie van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Tanzania werkt op dit moment aan een derde editie van de Nationale Strategie voor Financiële Inclusie om de bevolking te laten aansluiten bij digitale financiële diensten. Máxima heeft verschillende veldbezoeken op de agenda staan en spreekt daar veel mensen over dit onderwerp, waaronder president Samia Suluhu Hassan.

Bron: Modekoninginmaxima.nl