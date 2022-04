De vrouwelijke Britse royals halen nog altijd veel inspiratie uit de outfits van Diana. Tijdens de opening van de Invictus Games droeg Meghan Markle een witte top die royal fans over de hele wereld heel sterk deed denken aan een top die Diana droeg in 1997. Daarnaast eerde ze Diana tijdens het evenementen ook al door een horloge van haar te dragen.

Beeld Getty Images

De beroemde witte top van Diana

De witte top die Meghan droeg, lijkt erg op een jurk die Diana aan had tijdens haar laatste fotoshoot met fotograaf Mario Testino voor Vanity Fair. Ze droeg tijdens die shoot een witte jurk die duidelijk de inspiratie is geweest voor de top met het gedraaide detail die Meghan 25 jaar later aan had. De top - met een flink prijskaartje van €730 - is een ontwerp van Khaite. Meghan maakte de outfit af met een hoge zwart broek, zwarte pumps en een simpele gouden ketting.

Deze zomer is het 25 jaar geleden dat Lady Diana om het leven kwam bij een tragisch auto-ongeluk in Parijs. Hoe zou zij eruit hebben gezien als ze nog had geleefd?

Bron: Express.co.uk