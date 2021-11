Meghan Markle deelt schattig nieuw kiekje van Archie

Want ze hebben het behoorlijk fijn in hun optrekje in Santa Barbara. Harry en Meghan verhuisden in lockdowntijd naar de westkust van de USA. “Daardoor hebben we veel tijd thuis doorgebracht. Het weer is hier fantastisch en we zijn gewoon heel gelukkig”, vertelt Meghan aan Ellen.

Archie en zijn kippen

Het gezin brengt veel tijd buiten door, in hun grote tuin. Archie heeft daar zijn eigen kippenhok, waar hij geregeld in de weer is met de beestjes. In The Ellen Show laat Meghan een foto van haar zoontje zien, waarop het jochie op zijn laarsjes en met een mandje toekijkt hoe de kippen aan het eten zijn. En hoewel de foto enkel een kleine glimp van de achterkant van Archie geeft, menen diverse media toch echt een kleine Harry in het plaatje te herkennen:

During an appearance on @TheEllenShow - Meghan Markle - shared this photo of son Archie #MeghanOnEllen pic.twitter.com/YEcsE4ACHm — Noel Phillips (@Noel_Phillips) 18 november 2021

Bron: US Magazine, Twitter Noel Philips & The Ellen Show