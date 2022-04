Meghan Markle stopt als beschermvrouwe van Britse dierenorganisatie

In de verklaring heeft Meghan zich voor het eerst uitgesproken over de plotselinge dood van een dierbare vriend. Ze vertelt hoe haar vriend en dierengedragstherapeut Oli Juste in januari op 46-jarige leeftijd stierf. “We deelden, naast heel veel andere dingen, een toewijding aan dierenwelzijn en liefde voor geredde honden.”

Speciale afdeling

Dankzij hem is ze met de dierenorganisatie The Mayhew in contact gekomen. “Oli en zijn verloofde Rob hebben mij geholpen bij het verzorgen van mijn hond Guy, toen ik net naar het Verenigd Koninkrijk was verhuisd en hij herstellende was van een slopend ongeluk. Ze hielden van Guy alsof hij van hen was.”

The Mayhew is een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor dierenwelzijn. Ze werken daar hard om het leven van de katten, honden en mensen in de gemeenschap te verbeteren. Om Oli te herdenken is er bij dierenorganisatie in Londen een speciale afdeling opgericht die naar hem is vernoemd. Daar zullen dieren worden opgevangen die helaas moeilijk een nieuw baasje kunnen vinden.

Geen beschermvrouwe meer

De hertogin van Sussex was drie jaar lang betrokken bij de dierenorganisatie, maar laat in een verklaring weten dat ze niet langer de beschermvrouwe is bij The Mayhew. Wel zal ze de liefdadigheidsinstelling altijd blijven steunen. “Hoewel mijn tijd als beschermvrouwe van Mayhew ten einde is gekomen, is mijn niet-aflatende steun dat niet”, schrijft Meghan in haar verklaring.

Begin 2020 deden Harry en Meghan al een stap terug. Ze wilden namelijk minder verantwoordelijkheden en meer vrijheid. Hoe het er nu voor staat met de Britse royals in Californië zie je in de video hieronder:

Bron: The Mayhew