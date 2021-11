Meghan Markle verschijnt in oogverblindende rode jurk met hoge split

Aan het Britse hof zagen we Meghan Markle vooral in hooggesloten jurkjes met een rok tot op de knie. Bij haar koninklijke taken hoorde natuurlijk een nette kledingstijl. Maar je kunt de vrouw wel uit Hollywood halen, je haalt Hollywood niet zo snel uit de vrouw.

Uitbundige outfits

Sinds Meghan Markle en prins Harry hun hoffelijke taken hebben neergelegd en in de Verenigde Staten zijn neergestreken, zien we Meghan Markle regelmatig in uitbundigere outfits. And we love it.

Freedom Gala

Woensdagavond woonde Meghan en Harry het Freedom Gala bij, een avond waarbij oorlogshelden worden geëerd. Zoals verwacht werd prins Harry daar niet gespot in zijn militaire uniform, aangezien dat not done is nu hij geen titels meer heeft. De prins droeg dan ook een zwart pak.

Rode jurk met hoge split

Meghan Markle stal de show naast hem met een oogverblindende rode jurk met sleep. Het glanzende rode statement piece is van het merk Carolina Herrera, een luxueus modehuis uit New York. Ze droeg daar matchende rode hakken onder van Giuseppe Zanotti.

Opvallend is niet alleen de dramatische sleep die zorgt voor een bijzonder entree, maar ook de hoge split aan de voorkant van de jurk is een echte eyecatcher. En dankzij Meghans strakke knot en minimalistische sieraden komt de knalrode showstopper nog beter tot zijn recht.

Prins Harry en Meghan Markle maken hun entree op het Freedom Gala. Beeld Getty Images

Sinds Meghan Markle geen hoffelijke taken meer hoeft uit te oefenen, kan ze wat vaker casual kleding dragen. En daar is een heel nieuwe kledingstijl uit ontstaan:

