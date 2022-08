Meghan Markle vertelt over angstaanjagend moment: Archie ontsnapt aan brand in zijn kamer

Tijdens haar gesprek met Serena vertelt Meghan over een verschrikkelijke ervaring met zoontje Archie dat op een vreselijk ongeluk had kunnen uitlopen.

Zoon Meghan Markle ontsnapt aan brand

Archie is nog maar vierenhalf maand oud als hij met zijn ouders afreist naar Zuid-Afrika (zie foto bovenaan het artikel). Op dat moment werken prins Harry en Meghan als senior royals voor het Britse koningshuis. Zuid-Afrika is onderdeel van de zogenaamde ‘royal tour’ als het noodlot toeslaat.

“We hebben hem afgezet bij het huis waar we logeerden en hij een dutje zou doen”, vertelt Meghan, die eraan toevoegt dat Harry en zij ondertussen aanwezig zijn bij hun eerst officiële verplichting. Na de afspraak krijgt het koppel in de auto het slechte nieuws te horen. “Er is brand in het verblijf. ‘Wat?’ Er is brand in de babykamer.”

De royals reizen direct af naar het verblijf om te kijken hoe het gaat met hun zoon en nanny.

Nanny

De nanny die op dat moment bij Archie is, is in tranen, vertelt Meghan. Zij wil in eerste instantie Archie neerleggen voor zijn dutje als ze bedenkt dat ze een snack van beneden wil halen. In plaats van Archie in zijn bedje te leggen, neemt ze hem mee.

Meghan vervolgt: “In die tijd dat ze naar beneden ging, vatte de verwarming in de kinderkamer vlam. Er was geen rookmelder, iemand rook toevallig rook in de gang, dus gingen ze naar binnen en werd het vuur geblust. Maar het was de bedoeling dat hij daar ging slapen.”

Geschokt

Meghan vertelt dat ‘iedereen in tranen en geschokt is’. Vervolgens gebeurt er iets onmenselijks. “En wat moesten we doen? Naar nóg een verplichting. Ik zei: ‘Dit slaat nergens op, kun je mensen gewoon vertellen wat er is gebeurd?’ (...) We moesten onze baby achterlaten, ondanks dat we ergens anders zouden verblijven. We moesten hem verlaten voor een afspraak.”

Je kunt de podcast hieronder beluisteren.

Het leven van Harry en Meghan is drastisch veranderd sinds hun vertrek uit Engeland. Hoe het nu met hen gaat, zie je in de video hieronder.

Bron: Archetypes