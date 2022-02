‘Meghan Markle wil niet meer naar het Verenigd Koninkrijk’

Dat zegt biograaf Tom Bower tegen de Britse tabloid The sun.

Politicus

Nu ze samen met Harry in de Verenigde Staten woont, gaat het een stuk beter met Meghan. Ze is daar erg populair en volgens de biograaf kreeg ze tijdens een bezoek aan New York in september veel steun van de Democraten, minderheden en jongeren. “Op dit moment is Meghan’s uiteindelijke doel onduidelijk, maar ze heeft zeker de steun om een ​​poging te doen om als Amerikaanse politicus te schitteren”, zegt Bower. “Tegelijkertijd is Groot-Brittannië een verloren zaak voor De Sussexen.”

Onthullingen

Bower is al een tijdje bezig met een biografie, maar wil nog niks zeggen over de inhoud. Wel is duidelijk geworden dat Meghan en prins Harry in een peperduur herenhuis in Montecito in Californië wonen. Verder is de relatie met de rest van de koninklijke familie niet al te best. Dat heeft natuurlijk te maken met de onthullingen die Meghan tijdens het veelbesproken interview met Oprah heeft gedaan over haar relatie met enkele leden van het Britse koningshuis.

“Eerlijk gezegd vermoed ik niet dat het Meghan iets kan schelen of ze welkom is in Londen”, gaat hij verder. Ze is volgens hem dan ook niet van plan terug te keren.

Dit is dé nieuwe kledingstijl van Meghan Markle:

Bron: The Sun, Daily Mail