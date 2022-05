Die 54 jaar is overigens niet af te zien aan het fabuleuze kiekje die de royals hebben gedeeld ter ere van zijn verjaardag.

Verjaardag van kroonprins Frederik

‘Hans Kongelige Højhed Kronprinsen har fødselsdag og fylder i dag 54 år’, schrijven ze bij de foto op Instagram, wat ‘Zijne Koninklijke Hoogheid de kroonprins is jarig en wordt vandaag 54’ betekent in het Nederlands. En oké, de foto is niet helemaal nieuw – in 2021 werd-ie al eens gedeeld – maar dat neemt niet weg dat het daardoor minder indrukwekkend is. Kijk en oordeel zelf maar:

De foto van Frederik met zijn hoofd in de wolken, die niet misstaat op een filmposter of albumcover, is gemaakt door Claus Peuckert. Hij had eerder al de eer om prins Joachim, de jongste zoon van koningin Margrethe, voor zijn lens te hebben. Die foto kun je hier nog eens bekijken.

Nieuwste foto’s van kroonprins Frederik en zijn gezin

De laatste keer dat het publiek werd getrakteerd op nieuwe foto’s van het kroonprinselijk gezin, dateert uit februari 2022. Toen werden Frederik en Mary gefotografeerd met hun vier kinderen ter ere van Mary’s vijftigste verjaardag. Destijds kozen ze voor een casual thema. Gehuld in witte blouses en spijkerbroeken – een knipoog naar haar Australische roots? – stal de familie de show:

Het klinkt natuurlijk als een sprookje: een prins die zó knap is dat hij ook gewoon topmodel kan zijn. Dat sprookje is waarheid voor niemand minder dan prins Nikolai van Denemarken.