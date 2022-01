Monaco is hoopvol: er is een kans dat prinses Charlene deze maand nog terugkeert

Het volk is behoorlijk hoopvol dat prinses Charlene zal terugkeren voor deze feestdag.

Keert Charlene deze maand nog terug?

Dat terwijl het Hof heeft laten weten dat het herstel van Charlene, in de Zwitserse kliniek waar ze momenteel verblijft, nog wel maanden zou kunnen duren.

Belangrijke dagen gemist

Doordat Charlene wegens gezondheidsproblemen in Zuid-Afrika moest blijven, miste de prinses veel belangrijke dagen. Ze was er niet voor haar tienjarig huwelijksjubileum, miste de eerste schooldag van haar kinderen en was niet in Monaco tijdens de kerstdagen. Zou ze voor déze feestdag wel terugkomen? De Monegasken én royaltywatchers hebben hoop.

Feestdag

Tijdens de feestdag Sainte Dévote is de koninklijke familie van Monaco altijd aanwezig. Sterker nog: afgelopen jaar was het een van de laatste keren dat we Charlene zagen. Zal ze er nu voor kiezen om haar terugkeer juist op déze dag te plannen? We gaan het zien.

