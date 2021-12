Het is het eerste bezoekje aan huis sinds Alexia op 30 augustus naar Wales vertrok. Beeld brunopress

Mooi kiekje! Prinses Alexia is thuis voor de feestdagen (en draagt een beeldige jas)

De kerstvakantie is vroeg begonnen voor prinses Alexia. Zij is dit weekend vertrokken uit Wales en naar huis gevlogen. Dat betekent dat de koninklijke familie weer compleet is. Iedereen is thuis om kerst en oud en nieuw te vieren.