Daarom trekt de streamingdienst nu aan de bel. En niet alleen Netflix wordt ongeduldig van het koppel...

Netflix verliest geduld

Er zou een serie komen over Harry’s werk bij de Invictus Games en Meghan zou een animatieserie maken onder de naam Pearl. Voor dit laatste project heeft Netflix nu vacatures uitgezet om productiemedewerkers te vinden. Hoogstwaarschijnlijk omdat ze hun geduld verliezen aangezien er niks vanuit Harry en Meghan komt...

Animatieserie van Meghan

Pearl moet gaan over een 12-jarig meisje dat geïnspireerd wordt door belangrijke vrouwen uit de geschiedenis. De animatieserie is volledig bedacht door Meghan, maar moet nog worden gemaakt.

Spotify

Harry en Meghan moeten dus voor Netflix aan de bak. En Netflix is niet het enige bedrijf dat ongeduldig wordt. Ook Spotify wil de twee aan het werk hebben. Harry en Meghan zouden een wekelijkse podcast maken, met hun bedrijf Archewell Audio. Tot nu toe is daar nog maar één podcast van uitgekomen, in december 2020. Spotify heeft nu een advertentie geplaatst om mensen te werven voor de podcast.

Bron: RTL Nieuws