Nieuwe foto's ter ere van 18e verjaardag van Noorse prinses Ingrid Alexandra

Ter ere van haar verjaardag deelt het Noorse hof nieuwe foto's van de prinses en wat is ze prachtig!

Prinses Ingrid Alexandra 18 jaar

De foto's zijn gemaakt in het Koninklijk Paleis in Oslo, in de Witte Salon en de Bernadotte Salon om precies te zijn. De prinses is te zien in verschillende zwarte looks mét parel in de oren.

Viering

Er staat geen groot feest op de planning. Ingrid Alexandra kan haar verjaardag wegens de coronamaatregelen in Noorwegen niet groots vieren. Er zou een galadiner zijn, maar dat wordt uitgesteld. Wel wordt er vrijdagavond een uniek interview met de Noorse prinses uitgezonden op de Noorse televisie.

Eerste werkbezoek

Ook mocht ze donderdag haar eerste officiële werkbezoek afleggen. Ze ging naar het parlement, het hooggerechtshof en bezocht de premier. Daarnaast was er nog iets anders rondom haar verjaardag dat de gemoederen flink bezighield...

Wel of geen auto cadeau?

De vraag was namelijk of de prinses een auto voor haar verjaardag zou krijgen. Het is traditie in Noorwegen dat de leden van het koninklijk huis een auto krijgen van de Noorse ANWB. Jammer maar helaas: prinses Ingrid Alexandra krijgt die auto niet. Er zijn namelijk nieuwe schenkingsregels ingevoerd waardoor de prinses pech heeft.

Noorse prinses Ingrid Alexandra viert 18e verjaardag Beeld Ida Bjørvik - Det kongelige hoff

