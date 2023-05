Noorse prinses scheert haar af voor het goede doel

Dat laat ze zien in deze vrolijke TikTok-video.

In de video is te zien hoe Maud zich een maand van tevoren al ‘mentaal voorbereidt’ op de grote dag. Ze telt af naar haar verjaardag, waar ze onder toeziend oog van haar dierbaren in de buitenlucht haar haren afknipt. De prinses gaat nu met een kort kapsel door het leven. En dat staat haar prachtig.

Maud is de dochter van prinses Märtha Louise van Noorwegen (51) en de overleden schrijver Ari Behn.

Bekijk hieronder de TikTok-video.

Het lijkt misschien alsof Máxima al twintig jaar hetzelfde kapsel heeft, maar niets is minder waar. In onderstaande video zie je hoe het zit.

Bron: RTL Boulevard