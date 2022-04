Onderonsje tussen koning Willem-Alexander en prins Harry gaat viral

En daar hadden de twee het wel heel gezellig! Op TikTok gaat een video viral waarop goed te zien is dat ze het erg naar hun zin hadden.

Willem-Alexander en Harry hebben een onderonsje

Dat terwijl ze op dat moment ieder voor een ander team juichten. Het ging namelijk om een wedstrijd tussen Nederland en de Verenigde Staten. Helaas trok onze koning aan het kortste eind: de VS eindigde met 51 punten, Nederland met slechts 9 punten.

Grootste lol

Maar de grootste lol had de koning wel. Er werd geklapt, gejuicht, gezongen en gezwaaid. Toen de band DI-RECT optrad, zaten de twee niet stil. Willem-Alexander besloot op een gegeven moment zelfs met het lampje van zijn telefoon aan mee te zwaaien met de rest van het publiek.

Viral video

In onderstaande video is te zien dat prins Harry eerst nog even de kat uit de boom kijkt. Maar omdat koning Willem-Alexander zo uit zijn bol gaat, net als prinses Margriet en prins Pieter-Christiaan die links van hem zitten, krijgt Harry even later ook de smaak te pakken.

