Onderzoek naar rol koningshuis in pandemie liegt er niet om: “Komen niet sterk uit de verf”

Opvallend genoeg blijken de dingen die ze wél goed deden, zoals werkbezoeken afleggen aan ziekenhuizen en bijvoorbeeld toespraken om het volk moed in te spreken, helemaal niet te zijn blijven hangen.

Jaarlijks onderzoek

De RIVD laat onderzoekers jaarlijks een kleine groep mensen, ook wel een focusgroep genoemd, vragen naar hoe zij tegen het koningshuis kijken. Dit jaar was de RIVD vooral benieuwd naar hoe de rol van het koningshuis tijdens de pandemie wordt gezien. Omdat er slechts een kleine groep mensen is gevraagd naar hun mening (16 in totaal) is het onderzoek niet representatief te noemen, maar geeft het wel een indicatie van hoe de bevolking over bepaalde zaken kijkt. Ook wordt het resultaat gebruikt door de RIVD om adviezen aan het koningshuis te onderbouwen.

Meer zien van dagelijkse werkzaamheden

Eén van de tips die de RIVD kreeg, is om het koningshuis een blog, een podcast of een programma te laten maken over de dagelijkse werkzaamheden die bij hun functie komen kijken, zodat mensen een beter idee krijgen van wat het paar wél doet. “De vele bezoeken die het koninklijk paar heeft afgelegd komen zeer mondjesmaat over, pas na enig nadenken komt men tot de constatering dat er een of enkele (virtuele) bezoeken zijn afgelegd aan ziekenhuizen. De toespraak aan het begin van de coronatijd wordt niet spontaan genoemd”, aldus de RIVD.

Vakantie Griekenland

De ondervraagde personen lijken zich vooral te focussen op wat er niet goed gaat. “Men is zich vooral bewust van enkele fouten die gemaakt zijn, waarbij vooral wordt gewezen op de vakantie in Griekenland en in een groep ook op de foto waarop te zien was dat onvoldoende afstand werd gehouden”, zo staat er verder in het onderzoek.

Of de RIVD wat met de tips van de focusgroep gaat doen, zoals bijvoorbeeld het koningshuis een podcast laten doen, willen ze niet zeggen.

Bron: NOS