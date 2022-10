‘Ongeduldige’ Charles grapt over pen na viral video: “Deze dingen zijn zo temperamentvol”

Het grapje heeft natuurlijk alles te maken met de viral video van een lekkende pen. Daarin zegt Charles dat hij het ondertekenen ‘haat’ en roept vervolgens “I can’t bear this bloody thing… every stinking time!” als de pen blijkt te lekken.

Koning Charles grapt over pen

Als Charles en Camilla maandag in het gemeentehuis van het Schotse Dunfermline het gastenboek ondertekenen, kan hij het niet laten om een opmerking te maken over de pen. Om te voorkomen dat hij weer vloekend het internet overgaat, zegt een lachende Charles als zogenaamde waarschuwing tegen Camilla: “Deze dingen zijn zo temperamentvol.”

Aan het werk

Charles werd op 10 september officieel uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk. Twee weken geleden werd de eerste officiële foto vrijgegeven van de koning, terwijl hij aan het werk is. Charles zit aan een bureau in Buckingham Palace met de beroemde rode koffer met documenten die zijn aandacht nodig hebben.

Deze ‘scène’ wordt vaak geassocieerd met hoe Elizabeth aan het werk was in haar kamer. In het rode koffertje zitten papieren van ministers van het Verenigd Koninkrijk en vertegenwoordigers van de Gemenebestlanden. De koning ontvangt die documenten dagelijks in het beveiligde kistje.

Na het overlijden van wijlen koningin Elizabeth II is prins Charles omgedoopt tot koning Charles. Daardoor hebben ook William en Kate een nieuwe titel gekregen: de prins en prinses van Wales. Waarom precies? Royalty-deskundige Rick Evers legt het uit en weet dat het land al een betekenisvolle plek voor de twee is.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: De Telegraaf