Ook Prinses Laurentien snapt badpak-commotie niet: ‘Zag er prachtig uit’

Gravin Eloise doet mee aan het huidige seizoen van Het perfecte plaatje en verscheen tijdens een shoot in een badpak. Volgens royalty-expert Jeroen Snel en columnist Angela de Jong was dit not done. Moeder en prinses Laurentien denkt daar anders over.