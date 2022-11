Ook royals houden van shoppen: koningin Máxima op juwelenjacht in India

Er zijn beelden opgedoken van Máxima die samen met prinses Diya Kumari een bezoek bent aan een Indiase juwelier die verschillende Bollywood-bekendheden tot zijn clientèle mag rekenen.

Koningin Máxima op juwelenjacht

Máxima en Diya Kumari zijn gespot in de boetiek van Amrapali, ontdekte Libelle’s royaltyverslaggever Josine Droogendijk. Vol trots deelt de juwelier een video met verschillende foto’s van onze Hare Majesteit. Daarop is Máxima te zien in een jurk van Zimmermann, een chic en passend ontwerp voor haar bezoek aan India, en casual sandalen. En nou ja, als ze er toch is, kan ze meteen wat juwelen passen. Het is immers geen geheim dat Máxima dol is op een gezonde dosis bling.

Hoewel je kunt betwijfelen of het wel zo netjes is om aan de grote klok te hangen dat een royal een bezoek aan je winkel brengt, blijft de juwelier wel zo discreet dat hij niet vertelt of Máxima daadwerkelijk tot aanschaf is overgegaan. Je kunt de video hieronder bekijken.

Ontdek in deze video meer over de favoriete bezigheden van onze koningin. Wist je bijvoorbeeld al dat ze graag borduurt om te ontspannen?

Bron: Modekoningin Máxima